Kabine Bugün Beştepe'de Toplanıyor: Emekli ve Memur Zammı Gündemde

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, ekonomideki gelişmeler, enflasyonla mücadele ve bölgesel krizleri değerlendirmek üzere bugün Beştepe'de toplanıyor.

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Kabine Bugün Beştepe'de Toplanıyor: Emekli ve Memur Zammı Gündemde

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanıyor. Kabine toplantısında, ekonomi öncelikli gündem maddesi olacak. Enflasyonla mücadele, yaklaşan asgari ücret görüşmeleri ve memurlar ile emeklilere yapılacak zam oranları gibi konular ele alınacak.

Toplantıda ayrıca, İsrail’in Gazze, Lübnan ve İran’a yönelik saldırıları ve bu bağlamda bölgesel gelişmeler değerlendirilecek. İç politikada ise belediyelere kayyım atanması konusunun masaya yatırılması bekleniyor.

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