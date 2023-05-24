Ekrem İmamoğlu: Bu milletin parası da aklı da birbirine yeter, tek kişilik akıl evine gitmeli!

GERÇEK GÜNDEM /

Türkiye, 14 Mayıs'ta 28. Dönem Milletvekili ve Cumhurbaşkanı Seçimi için sandık başına gitti. Adayların yüzde 50 oy oranına ulaşamamasının ardından karar ikinci tura kaldı, 28 Mayıs'ta cumhurbaşkanı seçiminin 2. turu için sandıklar yeniden kurulacak ve pusulada Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve Cumhur İttifakı Adayı Recep Tayyip Erdoğan yer alacak.

Seçimler için geri sayım sürerken Millet İttifakı da alanlarda çalışmalarını sürdürüyor. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı Ekrem İmamoğlu, Avcılar Halk Buluşması'nda yurttaşlarla bir araya geldi.

Avcılar'da İstanbullulara seslenen Ekrem İmamoğlu, AKP iktidarının kendisine oy vermeyen yurttaşları cezalandırdığını söyleyerek; "Bu iktidarın iki yüzlülüğünü söyleyeyim: Göreve geldiğim ilk günden itibaren Sefaköy-Avcılar-Beylikdüzü metrosunu yapmak için can havliyle çalışıyoruz. İki yıldır Cumhurbaşkanlığı Yatırım Planı’nın içine bu hattı almıyorlar. Yani cezalandırıyorlar. Bu metro hattı için tek imza; kefil değil, imza gerekiyor. Bunu bile siyaseten yapmıyorlar. Bu halkın metro ile buluşması için imza atmayan aklı evine yollayın!" diye konuştu.

İmamoğlu; AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisine oy vermeyenleri hedef göstermesini eleştirerek; "Birbirimizi sevelim, sayalım. Biz birbirimize yeteriz. Bu memleketin parası, pulu, aklı kendine yeter. Bu bütün akılları kendinde olduğunu zanneden tek kişilik akıl derhal evine gitmeli" diye konuştu.

Ekrem İmamoğlu'nun açıklamasının satır başları şöyle oldu:

"EKONOMİK KRİZDE VATANDAŞIMIZIN YANINDA OLDUK"

"Biz sosyal yardımlaşmayı beş katına çıkarttık. ‘Yapamaz’ dediler, ‘Keserler’ dediler. Sosyal yardımları 5 katına çıkarttık. Veren el alan eli görmedi. Ekonomik krizin insanları yorduğu günlerde biz vatandaşımızın yanında olduk."

"BU HALKIN METRO İLE BULUŞMASI İÇİN İMZA ATMAYAN İKTİDARI EVİNE YOLLAYIN"

"Bu iktidarın iki yüzlülüğünü söyleyeyim: Göreve geldiğim ilk günden itibaren Sefaköy-Avcılar-Beylikdüzü metrosunu yapmak için can havliyle çalışıyoruz. İki yıldır Cumhurbaşkanlığı Yatırım Planı’nın içine bu hattı almıyorlar. Yani cezalandırıyorlar. Bu metro hattı için tek imza; kefil değil, imza gerekiyor. Bunu bile siyaseten yapmıyorlar. Bu halkın metro ile buluşması için imza atmayan aklı evine yollayın!"

"SİYASİ PARTİ AYRIMI YAPMAKSIZIN HERKESİN İŞİNE KOŞACAĞIZ"

"Size söz: Biz bu memleketin hangi ihtiyacı olursa olsun, yeni dönemde siyasi parti ayrımı yapmaksızın herkesin işine adaletle koşacağız. Her şehrin işine koşacağız. Hiçbir zaman vatandaşımızın işini ihmal etmeyeceğiz. Partisi bizden değil diye hiçbir şehri cezalandırmayacağız. Bunlar yaptılar. O yüzden pazar günü gideceğiz mührü Kemal Kılıçdaroğlu’nun olduğu yere basacağız. Amacımız iş yapmak. Amacımız vatandaşımıza hizmet etmek. İyi insan işini iyi yapan insandır. Görüşü fark etmeden insanına hizmet eden iyi yöneticidir."

MONTAJ TEPKİSİ: "BİR MÜSLÜMAN YALAN KONUŞUR MU?"

"Bazıları sırf koltuğunu korumak için, fitneden, yalandan, fesattan, iftiradan geri durmuyor. Montaj işi, şu işi bu işi diyor. Bir Müslüman yalan konuşur mu? Kul hakkı yemek, iftira atmak, yalan konuşmak büyük günah. Kalkacaksınız Kemal Kılıçdaroğlu’na, bizlere terörist diyeceksiniz. Bizim insanımızı zehirliyorlar, yalanlarıyla aldatıyorlar."

CUMA HUTBESİNDE SİLAHLANMA ÇAĞRISINA TEPKİ: "ALLAH SİZLERİ ISLAH ETSİN!"

"Milletin inancıyla derdiniz ne? Siyasetinizi kutsalımız olan bu caminin içine nasıl sokuyorsunuz? Cami nedir biliyor musunuz? Safa oturursun, Yaradan’ın önünde belediye başkanı da bir işçi de bir emekçi de bir, eşitlenme yeri, Allah’ın yeri orası. Vaiz koltuğu peygamber efendimizin koltuğu. Orada siyaset yapanları, koruyanları, ödüllendirenleri kınıyorum. Allah’a havale ediyorum. Allah sizi ıslah etsin. Bu millet vicdanlı, kadir kıymet bilir. Sandıkta hakkını verecek."

"MEMLEKET DEĞERLERİNİ KAYBEDERKEN EKONOMİK OLARAK DA YOKSULLAŞTI, TEK SEBEBİ ÇÖP REJİM"

"Bu insanlar büyük bir ekonomik kriz yaşıyor. Döviz bürosundaki dövizle bankadaki arasında farklar var. Merkez Bankası Kapalı Çarşı’dan döviz satın alır hale geldi. Paramızı pul ettiler. Memleket değerlerini kaybederken ekonomik olarak da yoksullaştı. Tek sebebi bu çöp rejim, bu kötü sistem bu memleketten adaleti, bereketi, şansı, sevgiyi götürdü. İçeride dışarıda itibarı kalmayan kurumlar oluştu. Bütün bunların sorumlusu bu sistem ve bu sistemi yöneten akıldı. O akılın tek derdi koltukta kalmak. Bu pazar günü o bir avuç insanı da faydalananları da evlerine göndereceğiz, iktidara milleti getireceğiz.

‘Oy verenler iyi vermeyenler kötü’, böyle şey olmaz. Birbirimizi sevelim, sayalım. Biz birbirimize yeteriz. Bu memleketin parası, pulu, aklı kendine yeter. Bu bütün akılları kendinde olduğunu zanneden tek kişilik akıl derhal evine gitmeli."

"KOMŞUNUZA, EŞİNİZE, DOSTUNUZA ALDATAN İNSANLARDAN KURTULMALARI İÇİN YARDIMCI OLUN"

"Çok kritik günlerimiz var. Eğer pazartesi günü bankalardan milletin parasını çekemediği, ekonomik krizin daha derinden hissedildiği bir süreç istemiyorsak; ekonomiden sosyal yaşama, kültürel hayattan yoksulluğun giderilmesine, işsizliğin ortadan kaldırılmasından deprem bölgesindeki can yoldaşlarımızın ihtiyaçlarının karşılanmasına, bütün sorunlarımızın yanı sıra mülteci ve sığınmacı konusunun bu şehirde, bu ülkede ortadan kalkmasına hep birlikte imza atmak istiyorsak çok çalışmak zorundayız. Her bir komşunuzla konuşacaksınız, eşinizle dostunuzla. Lütfen konuşun, dertleşin, ikna edin. Aldatan insanlardan, yalanı, kumpası, iftirayı yöntem haline getirmiş akıldan kurtulmaları için onlara yardımcı, oylarımızı artırın."

"SANDIKLARA HEP BİRLİKTE SAHİP ÇIKACAĞIZ, PAZARTESİ GÜNÜ DEMOKRASİ BAYRAMINI KUTLAYACAĞIZ"

"Sandık günü iki şey yapacağız: Oy kullanacağız, sandıklara hep birlikte sahip çıkacağız. İster partiler üzerinden sandık görevlisi olun ister Türkiye Gönüllüleri üzerinden müşahit olun. Sandıklarınızı bırakmayın. İki kişiye oy kullanılacak iş çok hızlı sonuçlanacak. Sakın ayrılmayın oradan. Elinizde Türk bayrakları ile hep birlikte milletimizi ayağa kaldırıp, o gün okullarınızı terk etmeyip demokrasi bayramını kutlayacağız."

"GELECEĞİMİZ İÇİN OY KULLANACAĞIZ, BU ÜLKENİN ÜSTÜNDEKİ KARA BULUTLARI DEF EDECEKSİNİZ"

"Unutmayın bu seçim, sadece cumhurbaşkanının değiştiği bir seçim değil. Bu seçim sadece bir partinin gidip bir partinin geldiği seçim değil. Bu seçim milletimizin geleceğinin seçimi. Çocuklarımızın, gençlerimizin geleceğinin seçimi. Geleceğimiz için oy kullanacağız. Milletimizin ayağa kalkmasını sağlayacağız. Size söz pazartesi günü bambaşka bir güne uyanacaksınız. İçiniz demokrasi ile, güzel duygularla, hoşgörü ile dolacak. Birbirinizi daha çok seveceksiniz. Selam vermediğiniz komşu ile selamlaşacak, selam verecek, selam alacaksınız. Bu ülkenin üstündeki kara bulutları def edeceksiniz. Bu ülkenin bütün güzelliklerle buluşmasını sağlayacaksınız."

Kaynak: Gerçek Gündem