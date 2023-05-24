Montaj videolardan sonra sahte internet sitesi: Muhalif mecralara reklam verdiler

İktidar tarafından miting meydanlarında kullanılan montaj videolarla ilgili tartışmalar sürerken bu sefer oluşturulan bir sahte site ile gerçek olmayan içerikli reklamların yayıldığı ortaya çıktı.

Gazete Pencere'den Hayri Demir'in aktardığına göre T24, Sözcü gibi haber sitelerine Google tarafından yönlendirilen reklamlarda Millet İttifakı’nın seçim sloganı olarak kullandığı “Sana Söz” ifadesi yer alıyor. Görselde “Geldiğimizde bunlar olacak” denilirken reklama tıklandığında internet kullanıcıları “akpsizturkiye.com” isimli bir internet sitesine yönlendiriliyor.