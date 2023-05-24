Montaj videolardan sonra sahte internet sitesi: Muhalif mecralara reklam verdiler
AKP’nin seçim dönemi boyunca CHP’yi hedef alan kurgu videolarının tartışıldığı günlerde muhalefet aleyhine sahte bir internet sitesi hazırlandığı ortaya çıktı.
İktidar tarafından miting meydanlarında kullanılan montaj videolarla ilgili tartışmalar sürerken bu sefer oluşturulan bir sahte site ile gerçek olmayan içerikli reklamların yayıldığı ortaya çıktı.
Gazete Pencere'den Hayri Demir'in aktardığına göre T24, Sözcü gibi haber sitelerine Google tarafından yönlendirilen reklamlarda Millet İttifakı’nın seçim sloganı olarak kullandığı “Sana Söz” ifadesi yer alıyor. Görselde “Geldiğimizde bunlar olacak” denilirken reklama tıklandığında internet kullanıcıları “akpsizturkiye.com” isimli bir internet sitesine yönlendiriliyor.
Söz konusu internet sitesinin alan adı Temmuz 2021’de alındı. Seçimlerden hemen önce, Ocak 2023’te aktifleştirildiği görülen sitenin 12 Mayıs 2023 tarihinde yayını alındı.
Yapılan incelemede kim tarafından alındığı bilgisinin gizlendiği sitenin İstanbul merkezli olduğu görülüyor.
SİTEDE HANGİ YALANLAR VAR?
Sitede özellikle İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu aleyhinde, AKP tarafından eleştirilen projeleri ile birlikte vaatlerine yer veriliyor. Ancak bu vaatlere tıklanıldığı zaman alaylı bir şekilde 'bu projenin hayata geçirilmediğine' dair bir uyarı çıkıyor.
SAHTE 'BAKANLAR KURULU'
Bununla birlikte Millet İttifakı’nın iktidara gelmesi durumunda göreve geleceği iddia edilen bir 'bakanlar kurulu' listesi de dikkate çarpıyor.
Listede şubat ayında hayatını kaybeden eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal’ın ismi Gençlik ve Spor Bakanı olarak geçiyor.
HDP’li isimlere de bazı bakanlıklar 'verildiği' görülüyor. Tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’a da cumhurbaşkanı yardımcılığı kontenjanının ayrıldığı göze çarpıyor.
Listede, yurt dışında yaşayan gazeteci Can Dündar’ın ismi de Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın yanında yer alıyor.