Ekrem İmamoğlu: Bahçeli'nin Çağrısını Önemli Buluyorum

Tutuklu İBB Başkanı İmamoğlu, kendisi hakkında "Ekrem İmamoğlu’yla ilgili mahkeme süreçlerinin ivedilikle görüşülüp karara bağlanması gerekmektedir" diyen MHP lideri Bahçeli'nin 'tespit ve çağrısını' önemli bulduğunu söyledi.

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Ekrem İmamoğlu: Bahçeli'nin Çağrısını Önemli Buluyorum

19 Mart'ta 'yolsuzluk' ve 'terör' suçlamasıyla gözaltına alınan; 23 Mart'ta ise 'yolsuzluk'tan tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kendisiyle ilgili açıklamalarına yönelik değerlendirmelerde bulundu.

MHP lideri Bahçeli, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni saran hırsızlık, rüşvet ve yolsuzluk iddialarından dolayı Silivri Cezaevi’nde bulunan zanlı Ekrem İmamoğlu’yla ilgili mahkeme süreçlerinin ivedilikle görüşülüp karara bağlanması gerekmektedir. Tanık ifadeleri, sarih ve sahici delillerle birlikte diğer sair bilgi, belge ve bulguların dava dosyasına eksiksiz ilavesinin yapılması suretiyle kovuşturma etapları tamamlanmalı, şayet zanlı Ekrem İmamoğlu suçsuzsa beratı, değilse tecziyesi maşeri vicdana muvafık halde mutlaka ve olabilecek en kısa sürede temin edilmelidir" demişti.

İmamoğlu ise sosyal medya platformu X hesabı üzerinden avukatları aracılığıyla yayımladığı açıklama metninde Bahçeli'nin açıklamalarını önemli bulduğunu söyledi.

İşte İmamoğlu'nun değerlendirmeleri:

Ekrem İmamoğlu: Bahçeli'nin Çağrısını Önemli Buluyorum - Resim : 1

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MHP Lideri Bahçeli'den ‘İmamoğlu’ ÇağrısıMHP Lideri Bahçeli'den ‘İmamoğlu’ ÇağrısıGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

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