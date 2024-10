EHP: Kürt Sorununda Çözüm İçin Tam Demokrasiyi ve Tam Kardeşliği Savunuyoruz

Emekçi Hareket Partisi (EHP) MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Kürt meselesi çıkışının ardından bir bildiri yayınladı. Yapılan bildiride “İlk girişimin iktidar tarafından gerçekleştirilmesi, Kürt meselesinde çözümü konuşmanın önünde bir engel teşkil etmez.” denilere, sürece destek verdi.

Ayrıca bu hareketin emekçilerin de önünü açacağı ifade edildi. Yapılan açıklama ise şöyle:

Devlet Bahçeli’nin Meclis’te tokalaşma ile başlattığı süreç gün gün yeni gelişmelerle ilerliyor. Elbette atılan adımlar ve ardından yaşanan tüm bu gelişmeler sadece Bahçeli’nin inisiyatifi ile başlamış değil. Bu, AKP ile MHP’nin birlikte başlattıkları bir süreç. Bu girişimin iktidar ve ortağı tarafından başlatılması mümkündü ve şimdi bu gerçekleşiyor.



Siyasi iktidarın böyle bir hamleye kalkışmasının temel sebebi, her alanda yaşadığı büyük sıkışmışlıktır. AKP son yerel seçimde birinci parti konumunu kaybetti. Erdoğan başta olmak üzere bakanların, bürokratların açıklamalarının geniş kesimlerce ciddiye bile alınmadığı bir dönemdeyiz. Yurttaşlar her gün iktidarın çözemediği yeni bir soruna, yeni bir felakete uyanıyor. Dış politikada yıllarca sürdürülen hamaset, Filistin konusunda bile somut bir adım atmaktan aciz olunduğunun ortaya çıkmasıyla yıkıldı. Kürt sorunu tam bir çıkmaza sürüklendi ve Kürt halkı gidişata itiraz ettiğini her vesileyle dile getiriyor. Ekonominin manzarası bir önceki bakanın ‘ışıltılı gözlerini’ bile aratır durumda. Hiçbir demokratik hakkın olmadığı, halka hiçbir şeyin vaat edilemediği bir tabloda iktidar kendine bir çıkış yolu arıyor.



İlk girişimin iktidar tarafından gerçekleştirilmesi, Kürt meselesinde çözümü konuşmanın önünde bir engel teşkil etmez. Hiçbir siyasi iktidar, kendini zorlayan koşullar olmadan Kürt sorunu gibi büyük bir sorunu kendiliğinden çözme eğiliminde değildir. Erdoğan ve Bahçeli bir sabah uyanıp bütün siyasi görüşlerini değiştirmedi. Bu girişim, iktidar tarafından yıllardır uygulanan politikaların felakete varan sonuçları nedeniyle söz konusu oldu.



Kürt sorununun çözüme kavuşturulmasının yaratacağı demokratikleşme zemini, emekçilerin mücadelesinin önünü açacak bir gelişme olarak değerlendirilebilir. Unutmayalım ki bu ülkede Gezi Direnişi, Kürt sorununda çözüm adımlarının atılmaya başlandığı bir süreçte ortaya çıktı.



Kürt sorununda çözümün adımlarının atılması, Türk ve Kürt emekçilerinin bedelini beraber ödedikleri savaşın bütün sonuçlarının ortadan kaldırılması anlamına gelir. O nedenle, barış ve diyalog yöntemlerinin kullanılması yoluyla sorun çözülmelidir. Emekçi Hareket Partisi olarak Kürt sorununda iktidarların yok sayma, baskı, savaş ve sindirme politikalarına karşı tam demokrasi ve tam kardeşliği savunmaya devam edeceğiz.