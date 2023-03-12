Doğu Perinçek'ten HÜDA-PAR tepkisi :PKK’ya evet demekle HÜDA-PAR’a evet demek arasında hiçbir fark yok

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Hüda-Par'ın Cumhur İttifakı'na katılmasına tepki göstererek "Umarım AKP ve MHP bu gafletten geri döner" dedi.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Hüda-Par'ın Cumhur İttifakı'na katılmasına tepki gösterdi. 

TV100'deki yayına katılan Perinçek, "Bölücülerin, bölücü terörü kutsayanları Millet Meclisi'ne getirilmesi, Türk milletinin ve devletinin geleceğine karşı son derece vahimdir" dedi. 

Perinçek şöyle devam etti:

“Umarım AKP ve MHP bu gafletten geri döner. Çok üzülerek belirtiyorum yarın saat 15.00'te Numan Kurtulmuş'un Hüda-PAr Genel Merkezi'ni ziyaret edeceğini öğrendim.  Burada akıl nerede, fikir nerede? Oy nerede? hiçbir zaman bunu Türk milletine kabul ettiremeyeceklerdir. MHP’nin ne yaptığı çok şaşırtıcı. Böyle bir şeye nasıl evet diyorlar? PKK’ya evet demekle HÜDA-PAR’a evet demek arasında hiçbir fark yok. Birbirleriyle kavga ediyorlarmış. O kavgaları bölücülüklerini örtbas etmeye yaramaz.”

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