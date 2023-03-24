Doğru Parti'den, Kılıçdaroğlu'na destek: Büyük oy farkıyla birinci turda Çankaya’ya göndereceğiz

Doğru Parti Genel Başkanı Rifat Serdaroğlu; CHP Genel Başkanı, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nu, CHP Genel Merkezi’nde ziyaret etti.

Görüşmenin ardından yapılan açıklamada konuşan Kılıçdaroğlu, "Sayın Genel Başkanla güzel bir görüşme gerçekleştirdik. Türkiye’nin sorunlarını masaya yatırdık, tartıştık. Yaşadığımız deprem felaketinin yaralarının sarılması konusunda, neler yapmamız gerektiği konusunda; karşılıklı düşüncelerimizi aktardık. Kendisine ve arkadaşlarına bu ziyareti için teşekkür ederim" dedi.

"CİDDİ SIKINTILAR ÇIKABİLİR"

Serdaroğlu ise, "Türkiye tarihi bir seçime gidiyor. Cumhuriyet tarihimizin en önemli seçimini yapacağız hep beraber. Maalesef seçimin şartları, demokrasiyi hazmedemeyen AKP iktidarı tarafından karmakarışık hale getirildi. Hepinizin bildiği gibi Sayın Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı adayı üçüncü defa olması mümkün değil. YSK’ye bu konuda itirazımızı da yaptık biz, Doğru Parti olarak. İnşallah YSK, Anayasa’yı ihlal suçu işlemez. Eğer bunu yaparsa Türkiye’nin çok az nebze kalmış ‘hukuk devleti’ tanımını da bizzat YSK çok ağır tahrip etmiş olur ve önümüzdeki günlerde çok ciddi sıkıntılar çıkabilir" ifadelerini kullandı.

"BİRİNCİ TURDA ÇANKAYA'YA GÖNDERECEĞİZ"

"Biz vefalı insanlarız, tarihimize sadığız" Serdaroğlu, "Aynı vefayı şimdi biz Cumhurbaşkanımız olarak Sayın Kılıçdaroğlu’nda göstereceğiz ve CHP’nin en çalışkan teşkilatlarından daha fazla çalışarak, büyük oy farkıyla birinci turda Çankaya’ya inşallah göndereceğiz, Sayın Cumhurbaşkanımızı" diye konuştu.

Kaynak: Gerçek Gündem