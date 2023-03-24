Ata İttifakı, ittifak protokolünü YSK’ya sundu

Zafer Partisi ve Adalet Partisi’nin oluşturduğu Ata İttifakı, ittifak protokolünü Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) sundu.

Ata İttifakı, ittifak protokolünü YSK’ya sundu

Zafer Partisi ve Adalet Partisi heyetleri, 14 Mayıs’ta düzenlenecek olan Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri için oluşturdukları Ata İttifakı’nın protokolünü Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslim etti.

YSK’ya protokolü Zafer Partisi Genel Sekreteri Cezmi Polat ve Adalet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Karahan teslim etti. Protokol tesliminden sonra konuşan Zafer Partisi Genel Sekreteri Cezmi Polat, "Türkiye Cumhuriyeti devletinin geleceğini ilgilendiren 14 Mayıs’ta yapılacak seçimler için Adalet Partisi ile Zafer Partisi adı altında Ata İrtifakı’nın işlemlerini bugün Yüksek Seçim Kuruluna vermiş bulunuyoruz. Türk milletine hem de ülkemizin değerlerine inşallah faydalı olur diye temenni ediyorum” dedi.

Adalet Partili Karahan ise Adalet Partisi’nin Süleyman Demirel’in partisi olduğunu ve kalkınma modelini Ata İttifakı ile Türkiye’ye getireceklerini söyledi.

Kaynak: İHA

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