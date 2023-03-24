100 bin imzada son durum: Cumhurbaşkanı adayları kaç imza topladı?

Yüksek Seçim Kurulu (YSK imza süreçlerini anlık olarak takip ediyor. Odatv’de hangi adayın kaç imza topladığını yakından takibe aldı.

Adayların 100 bin imza toplama süreci 27 Mart saat 20.00'ye kadar devam edecek.

KİM KAÇ İMZA TOPLADI

Cumhurbaşkanı adayları için 6 günlük imza süreci devam ediyor.

100 bin imzaya ihtiyacı olan Cumhurbaşkanı adayları için şu ana kadar atılan imza sayıları:

Bugün, imza toplamanın 3’üncü gününde saat 12.00 itibarıyla sayıları şöyle:

Muharrem İnce 55.622

Fatih Erbakan 51.853

Sinan Oğan 28.535

Doğu Perinçek 12.889