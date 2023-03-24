FETÖ hazırladı, AKP devam ettirdi: Balyoz davasında hapis kararı

FETÖ’nün Türk Silahlı Kuvvetleri’ne yönelik en büyük kumpaslarından olan Balyoz'un yeniden görülen davasında karar çıktı.

İstanbul Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, Çetin Doğan, Behzat Balta, Mehmet Kaya Varol, İhsan Balabanlı, Erdal Akyazan ve Emin Küçükkılıç hakkında hapis cezası verildi. Çetin Doğan hakkında, “suç için anlaşma” suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezası verildi. Emekli Tümgeneral Behzat Balta'ya 5 yıl 10 ay, emekli Tuğgeneral Mehmet Kaya Varol'a 5 yıl 5 ay, emekli Tümgeneral İhsan Balabanlı'ya 5 yıl 5 ay, emekli Kurmay Albay Erdal Akyazan'a 5 yıl, emekli Kurmay Albay Emin Küçükkılıç'a 5 yıl hapis cezası verilmesine hükmedildi. Karara bir üye hakim şerh koydu.

Eski 1. Ordu Komutanı Emekli Orgeneral Çetin Doğan'ın avukatı Hüseyin Ersöz karara tepkisini “Balyoz Davası’nda tarih tekerrür etti” sözleriyle dile getirdi.

Tekerrür eden davanın geçmişi ise sahte belgelere, yalancı tanıklıklara ve olmayan beyanlara dayanıyordu.

TARAF’TA ÇIKAN HABERLE DAVA BAŞLATILDI: DİJİTALLER SAHTE ÇIKTI

FETÖ’nün kapatılan yayın organı Taraf gazetesinde, 20 Ocak 2010 tarihinde, Mehmet Baransu, Yıldıray Oğur ve Yasemin Çongar imzalı bir haber yayımlandı. Haberde, 2003 tarihli "Balyoz Harekât Planı" başlıklı belgelerden bahsedildi. Sahte bilgi ve belgelerle “1. Ordu Komutanı Çetin Doğan'ın liderliğindeki cunta tarafından yapılan buluşmalarla darbe planı hazırlandığı” iddia edildi.

Taraf gazetesi, sahte olduğu daha sonra ispatlanan dijitallerle, “Fatih ve Bayezid Camilerinde bomba patlatılarak hükümetin sıkıyönetim ilan etmeye zorlanması, Yunanistan hava sahası üzerinde bir Türk jetinin düşürülerek halkın galeyana getirilmesi ve darbe sonrası demokrat görüşlü gazetecilerin tutuklanması gibi planlar olduğunu” haberleştirmeye devam etti.

BARANSU’NUN BAVULUYLA İDDİANAME HAZIRLANDI

Haberlerin yayımlanmasının ardından, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Dijital delillere dayanan Balyoz Davasında, soruşturmanın temelini oluşturan CD'ler hakkında alınan ve birbirleriyle çelişen iki TÜBİTAK raporu yer aldı.

Mehmet Baransu’nun bir bavul içerisinde Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesi’ne sahte belgeleri teslim etmesinin ardından, dosya için Mehmet Berk, Bilal Bayraktar ve Ali Haydar adlı savcılar görevlendirildi.

Özel yetkili FETÖ’cü savcıların soruşturmasının ardından 968 sayfalık iddianamede sanıklara, "Türkiye Cumhuriyeti yürütme organını cebren ıskat ve vazife görmekten cebren men etmeye teşebbüs etmek" suçlaması yöneltildi. Savcılar, 5-7 Mart 2003 tarihinde gerçekleştirilen resmi plan seminerinin de Balyoz darbe planının bir provası olduğunu iddia etti.

19 Haziran 2010'da İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava görülmeye başlandı.

Balyoz davasında, Çetin Doğan, Özden Örnek ve İbrahim Fırtına'nın da aralarında bulunduğu 365 sanıktan 325'ini "Türkiye Cumhuriyeti icra vekilleri heyetini, ıskat veya vazife görmekten cebren menetmek" suçundan 20 yıl hapse mahkum edildi.

FETÖ ile AKP’nin kol kola olduğu günlerde TSK’ya yapılan kumpasın seyri 15 Temmuz darbe girişiminin ardından değişti. Davanın kumpas olduğu, sahte belgelerle gizli tanıkların yalan ifadeleriyle hazırlandığı ortaya çıktı. Balyoz davasında beraat kararı verildi.

Ancak tarih tekerrür etmeye devam etti…

Fethullahçı darbe girişiminden 5 yıl sonra, kapatılan Yargıtay 16. Ceza Dairesi de Çetin Doğan, İhsan Balabanlı, Behzat Balta, Mehmet Kaya Varol, Metin Yavuz Yalçın, Erdal Akyazan ve Emin Küçükkılıç'a verilen beraat kararını bozdu.

Ve Balyoz davasının yeniden görülmesinin yolu açıldı.

DAVA YENİDEN GÖRÜLDÜ: SEDAT PEKER ŞAİBELİ SAVCI GÜLEREK HAPİS İSTEDİ

Balyoz davası, 31 Mart 2015'te 236 sanığın yüklenen suçu işledikleri sabit olmadığından beraatine karar verilen İstanbul Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yeniden görülmeye başlandı. Yakın zamanda yine sahte belgelerle ve beyanlarla Fethullahçı yargı mensupları tarafından hazırlanan 28 Şubat davası üzerine yıllar sonra verilen kararla hapse gönderilen Eski 1. Ordu Komutanı Emekli Orgeneral Çetin Doğan’ın da aralarında bulunduğu 6 kişi yargılandı.

13 Mayıs’ta görülecek duruşma öncesinde dikkat çeken bir değişim yaşandı. Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki esasa ilişkin mütalaa öncesinde duruşma savcısı olarak Alim Yaşar atandı.

Savcı Alim Yaşar duruşmada, adeta FETÖ kumpasını devam ettirecek mütalaayı verdi. Yaşar, "suç için anlaşma" suçundan 3 yıldan 12 yıla kadar hapis talep etti. Yaşar’ın gerekçesi ise generallerin bir araya gelmesiydi. Mütalaada, ortada bir suç olmadığı ancak generallerin bir araya gelmesinin “suç için anlaşma” suçunu doğurduğu öne sürüldü.

Yaşar, 80 yaşın üzerindeki emekli generaller hakkında hapis talep ederken alaycı bir gülümseme takındı. Savcı Yaşar, Peker’in “Silahlanın” çağrısı hakkında, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in yaptığı suç duyurusuna takipsizlik kararını veren savcıydı. Yaşar aynı zamanda, geçen sene Sedat Peker hakkında iddianame hazırlayan savcıydı. Peker, Alim Yaşar’ın kendisini ifadeye çağırdığı dönemde, odasında kahve ikram ettiğini, “Şimdi ifade bitti, size devletimizin bir isteğini iletiyorum. Bu Başsavcımızın da bilgisindedir, kendisinin de isteğidir” dediğini öne sürmüştü.

Balyoz davasında, bugün görülen duruşmada çıkan karar, geçmişi şaibelerle dolu yargı mensuplarının neden kullanıldığının göstergesi gibiydi.

Karar sonrası açıklamalarda bulunan FETÖ kumpası davalarının mağdurlarının avukatlarından Hüseyin Ersöz, “Balyoz Davası’nda tarih tekerrür etti. Sanıklar hakkında alt sınırdan uzaklaşıldı; lehe hükümler ve zamanaşımı süreleri göz ardı edilerek Mahkumiyet Kararı verildi” dedi. Ersöz devamında, “Bu Karara, muhalif kalan Üye Hakim “onurlu duruşu” ile tarihe geçerken, diğerlerinin nasıl anılacağı malumunuz. Karar temyize tabii fakat Yargıtay’ın Bozma İlamına uyumlu karar veren Mahkemenin, Mahkumiyet Kararı hakkında Yargıtay’ın ne yönde karar vereceğini kestirmek güç değil. Ülkemiz bir gün yine Hukuk Devleti olursa, bu Karar da yüksek yargıdan dönecektir” ifadelerini kullandı.