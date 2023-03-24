THY ve AnadoluJet'in, Almanya Münih uçuşları iptal edildi!

Almanya'nın Münih şehrinde gerçekleşecek grev nedeniyle AnadoluJet ve THY’nin 26 Mart Pazar günü bu kente yapacağı tüm uçuşları iptal edildi.

AnadoluJet ve THY’nin 26 Mart'ta iptal edilen seferler şöyle:

- TK1629 İstanbul- Münih,

- TK1630 Münih -İstanbul,

- TK1633 İstanbul- Münih,

- TK1634 Münih -İstanbul,

- TK1635 İstanbul- Münih,

- TK1636 Münih -İstanbul,

- TK1637 İstanbul-Münih,

- TK1638 Münih-İstanbul,

- TK7738 Sabiha Gökçen (AnadoluJet) - Münih,

- TK7739 Münih-Sabiha Gökçen (AnadoluJet).

Kaynak: Gerçek Gündem