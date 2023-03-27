'Divali Güzel, tutuklu bulunduğu cezaevinden hastaneye kaldırılmasının ardından hayatını kaybetti'

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, tutuklu bulunduğu cezaevinden hastaneye kaldırılmasının ardından hayatını kaybeden Divali Güzel'i Meclis gündemine taşıdı.

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, hasta tutsakları TBMM gündemine taşıdı. 

Tutuklu bulunduğu cezaevinden hastaneye kaldırılmasının ardından hayatını kaybeden Divali Güzel hakkında konuşan Beştaş, "Divali Güzel, tutuklu bulunduğu Şırnak Cezaevi’nden hastaneye kaldırıldıktan bir hafta sonra yaşamını yitirdi" dedi.

Beştaş ayrıca "Kalp ve böbrek yetmezliği olan Divali Güzel, yüzde 91 engelli raporu olmasına rağmen tahliye edilmedi. Bu ölümler birer cinayettir demekten vazgeçmeyeceğiz" ifadelerini kullandı. 

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