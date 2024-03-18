Dikkat çeken yorum: 'Bahçeli düğmeye bastı'

Korkusuz yazarı Can Ataklı, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın "Bu benim son seçimim" şeklindeki ifadesiyle ilgili tepkisini köşesine taşıdı.

Bahçeli, Cumhur İttifakı'ndaki ortağına "Ayrılamazsın, Türk Milleti'ni yalnız bırakamazsın" diye seslenmişti.

'Bahçeli düğmeye bastı, Erdoğan’a 4'üncü kez adaylık yolu açılacak' başlıklı yazısında "Anayasaya göre ikinci kez seçilen cumhurbaşkanı henüz görevinin tamamlamadan bir yıl önce bir erken seçim kararı alırsa, kendisine yeniden aday olma şansı tanınıyor. Aslına bakarsanız, bu konudaki uyarıları daha cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin 'güya' kabul edildiği anayasa referandumu öncesinden beri dile getiriyorum" diyen Ataklı, şöyle devam etti:

"O tarihlerde 'Erdoğan anayasaya öyle bir madde koydurdu ki, eğer iki defa seçilirse, üçüncüye de aday olabilecek' demiştim. Peki bu planın işlemesi için neler gerekli.

BİRİNCİSİ: Erdoğan 14 gün sonra yapılacak yerel seçimde İstanbul’u kazanmak zorunda. Eğer İstanbul yine muhalefetin elinde kalırsa bu planın işlemesi çok zor olur.

İKİNCİSİ: Erdoğan İstanbul’u kazandığı gibi oy oranını da artırmak zorunda. Son genel seçimde AKP’nin oyları neredeyse 2002’deki seviyeye düştü. Bu oran daha da aşağı inerse plan yine istendiği gibi yürümez.

ÜÇÜNCÜSÜ: Erdoğan’ın İstanbul’u kazanması ve oy oranını artırması da yetmez. Bu yerel seçimde AKP ve başta MHP olmak üzere koalisyon ortaklarının toplam oyu yüzde 50’in üzerine çıkmalı. Bu seçimde muhalefetin toplam oyu yüzde 50’nin üzerinde olursa Erdoğan’ın en güçlü silahı olan 'milli irade' eskisi gibi güçlü bir argüman olmayacaktır.

DÖRDÜNCÜSÜ: Erken seçim kararı alınabilmesi için mecliste 367 oy gerekiyor. AKP ve MHP ile meclise soktukları diğer milletvekillerinin sayısı bunu karşılamıyor. İYİ Parti ile CHP’nin sırtından meclise taşınan Saadet, Gelecek ve Deva partilerinin milletvekillerinin de bu karara katılması gerek.

SONUÇ: Devlet yönetimini elinde tutan güçler Erdoğan gitmemesi için her şeyi yapacaktır. Çünkü o olmadan bu düzenin devamını sağlamaları çok güçtür.

O halde seçim sonuçlarına göre ortaya sayısız oyun konacaktır."

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