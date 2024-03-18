'CHP'nin imamı, AKP'nin kalesini sarsıyor': İlk kez bu belediyeyi kazanabilir

Sözcü yazarı İsmail Saymaz, yerel seçimlere iki haftadan da az bir süre kala İstanbul'un Arnavutköy ilçesindeki son durumu değerlendirdi.

Arnavutköy'de 14 Mayıs'ta düzenlenen parlamento seçiminde AKP yüzde 44.4 ile birinciydi. DEM Parti, yüzde 14.7 ile ikinci, CHP ise yüzde 12.7 ile üçüncü olmuştu. 28 Mayıs'ta da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 63.6, muhalefetin adayı Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 36.3 oranında oy almıştı.

"Fakirlerin Arnavutköy’deki AK Parti iktidarı sarsılıyor. İlk kez CHP, belediyeyi alabilir. Elbette bu, Tekin Aras sayesinde. Aras, 38 yaşında genç bir din adamı. Güleryüzlü ve çok yakışıklı. Evli, iki çocuk babası. Bingöllü. İlçenin en kalabalık üçüncü ailesi olan Araslardan" diyen Saymaz, devamında şunları kaydetti:

"Geçen cuma akşamı Arnavutköylü ev kadınlarının düzenlediği iftarda Aras’a eşlik ettim. Aras, restoranda pop-star gibiydi. Orada anlattılar. Arnavutköy’deki mitinge gelen İmamoğlu, kalabalığı görünce, 'Bu senin kitlen mi, benim kitlem mi?' diye sormuş gülümseyerek."

Saymaz'ın yönelttiği sorular ve Aras'ın bunlara verdiği yanıtlar şöyle:

- Siyasete ilk kez mi giriyorsunuz?

Hiçbir partiye üyeliğim, ilçe binasından girmişliğim yoktur.

'EKREM İMAMOĞLU OLMASA SİYASETE GİRMEZDİM'

- Bu kez ne oldu?

İBB’de Ekrem Bey’le çalışmaya başladıktan sonra Türkiye’nin herkesi kucaklayacak bir yapıya girdiğini gördüm. Bana sevecen geldi. Ekrem Bey olmasa girmezdim. Ekrem Bey çok şeyin değiştirebileceği inancı verdi. Arnavutköy’de onu yapmaya çalışıyorum. Kale olarak addedilen şeyi farklılaştırmak ve değiştirmek.

- İBB’de zorluk yaşadınız mı çalışırken?

Tabii yaşadım. Kürtçeyi konuşan, bundan çekinmeyen biriyim.

- Neden çekinesiniz?

Türkiye şartlarında bundan çekinmen gerek. Özellikle kamuda çalışıyorsan. Kürtçe konuştuğun için ya da Kürt bir aileye dahil olduğun için hızla terörist ilan edilebiliyorsun. Ailemden DEM’li yöneticiler olduğu için göreve çıkarılmadım.

- İmamoğlu döneminde bir sorun oldu mu?

Yok. Ekrem Bey döneminde şef oldum.

- Arnavutköy nasıl bir yer?

Köylükten çıkamamış. Herkesin birbirini tanıdığı

- Gelir durumu ne?

Düşük. Kırsal burası. Asgari ücret ve altında geçinmeye çalışan insanların olduğu bir ilçe. Genelde ayakkabı ve tekstil üzerine Sultangazi gibi ilçelerde çalışıyorlar. Memur azdır.

- İmam olarak CHP’de siyaset yapıyor olmanız yadırganıyor mu?

Ben hiçbir zaman yadırgamadım. Ben insancıl bakan, herkesin eşit olduğunu düşünen birisiyim. Siyaset de insana hizmet etmek için bir araç. Ama yadırgayanlar oldu.

- Nasıl tepkiler oldu?

İmam ve CHP! İşte “İslam düşmanlığı var, nasıl oldu” diyorlar. Yerel seçim olduğunu, İBB’yi CHP’nin yönettiğini ve dine zararının olmadığını anlatmaya çalışıyoruz.

- Sizce CHP’nin din ya da dindarlarla problemi var mı?

AK Parti’de de birçok insan ayetlerle dalga geçerek konuştu. Ama AK Parti’ye mal edilmedi.

- Neden CHP’ye yapıştı?

Sayı fazla olduğu ve tekrar ettiği için olabilir.

- Burada imajı değişti mi CHP’nin?

Her gün 15 üye kaydı geliyor. Herkesin girebileceği bir bahçe oldu.

'KAFA KAFAYAYIZ'

- Seçimi kazanabilecek misiniz?

Kafa kafayayız. Burada kafa kafaya olmak, kazanmaktır.

- AK Parti’de tedirginlik yaratmış olmalı.

Yaratıyor. Ankara, Arnavutköy’e taşındı. Şu an bakanlarımız, eski bakanlarımız burada.

'BEN TAZİYEDE KURAN OKUYUNCA AK PARTİ ADAYI KAÇIYOR'

- Arnavutköy’e dair neler yapmayı planlıyorsunuz?

Herkesin yönetimde ortak olmasını istiyorum. Her bir mahalle ferdinin “Benim de eserim var, ben söylediğim için oldu” demesini istiyorum.

- Neler yapacaksınız?

İlçede eğitim problemi var. Çocuklar 57 kişilik sınıflarda ders alıyor, okul yetersizliğinden kaynaklı. Fen ve sağlık lisemiz yok. Liseye ihtiyacımız var. Öğretmen evi yok.

- Hizmetten yoksun kalmış Anadolu kasabası gibi.

Aynen öyle. Çünkü hizmet yapmadan kazanabiliyorlar. Burada Cumhurbaşkanı’nın ismiyle siyaset ilerletildiğinden insanlarımız o minvalde oy veriyor. Bu sefer onu kırdık. Havalimanı ilçesiyiz ama havalimanıyla ilgili çalışmamız yok.

- Ne olabilir?

Fuar ve sergi alanı. Eğitim kompleksleri. İstihdam ihtiyacı çok yüksek. Hadımköy gibi sanayimiz var. Entegrasyon kurmalıyız. Atölye sisteminde eğitim kursları kuracağız. İş adamlarımızla konuşacağız. Eksiklik varsa ona göre personel eğitip vereceğiz. Arnavutköy Avrupa yakasının en uzun sahil şeridine sahip ama hizmet olmadığı için gidemiyor. Bir dalgakıran yapılmadı. Nice boğulmalar oldu. Sudan çıktığınız zaman bir duş olabilirdi. Yok.

Yazının tamamı.