Devrimcilerle islamcılar İsrail Konsolosluğu önünde karşı karşıya geldi

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları protesto etmek isteyen devrimcilerle, islamcılar İstanbul'daki İsrail Konsolosluğu önünde karşı karşıya geldi.

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İsrail'in Filistin'deki bir hastaneyi vurması ile boyut değiştiren İsrail saldırganlığı tüm dünyada protesto ediliyor.

Türkiye'nin de bir çok noktasında İsrail'i protesto gösterileri düzenleniyor.

DEVRİMCİLERLE İSLAMCILAR KARŞI KARŞIYA

Bugün ise devrimci örgütler İstanbul'daki İsrail Konsolosluğu önünde bir araya gelerek İsrail protesto etti. Protesto sırasında islamcı bir grup da konsolosluk önüne geldi.

Tekbir getirerek "Hamas'a selam, direnişe devam" diyen islamcılara sloganlarla yanıt veren devrimciler, marksist örgüt Filistin Halk Kurtuluş Cephesi'ne ithafen "Yaşasın Filistin Halk Kurtuluş Cephesi" sloganı attı.

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