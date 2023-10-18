Ankara'daki patlamada ihmali bulunduğu söylenen tuğgeneral hakkında emeklilik kararı

Ankara'da 1 Ekim'de İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü önünde PKK'nın gerçekleştirdiği intihar saldırısında yeni bir gelişme yaşandı.

Halktvcom.tr'den Seyhan Avşar'ın aktardığına göre, İçişleri Bakanlığı, saldırıda ihmali olduğu gerekçesiyle Kayseri İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit'i emekliye sevk edilmesine karar verdi.

Bombalı saldırıda kullanılan aracın Kayseri'de gasbedildiğinin ortaya çıkmıştı.

Saldırıyla ilgili soruşturmasını sürdüren bakanlık, aracın gasbedilmesi ve veteriner Mikail Bozağan'ın öldürülmesiyle ilgili süreçte ihmali bulunduğu iddia edilen Kayseri İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit'i emekliye sevk etti.

GÖREVDEYKEN 2 KİŞİ HELİKOPTERDEN ATILDI

1972 yılında Eskişehir’de doğan Tuğgeneral Dr. Yüksel Yiğit, 1994 yılında Kara Harp Okulu'ndan mezun oldu.

2019-2021 yılları arasında Van'da görev yapan Yiğit, şehrin Çatak ilçesinde 11 Eylül 2020'de Osman Şiban ve Servet Turgut'un askerler tarafından gözaltına alınıp helikopterden atıldıkları süreçte, İl Jandarma Komutanı olarak görevdeydi.