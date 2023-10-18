AKP'den Filistin açıklaması: 'Erdoğan barış perspektifini ortaya koyan yegane lider olmuştur'

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İsrail'in Filistin'deki bir hastaneyi vurması nedeniyle Türkiye'de üç günlük yas ilan edileceğini söyleyen Çelik, "Aynı acıyı paylaşıyoruz. Bu kayıp aynı zamanda bizim kaybımızdır" dedi.

"ERDOĞAN BARIŞ DİYEN TEK LİDER OLMUŞTUR"

Çelik ayrıca "İnsanlar bu kadarını da yapmaz diyerek hastaneye sığınıyorlar hastaneyi de bombalıyor. Bunu lanetlediğimizi ifade ediyoruz. Bu çerçevede burada hayatını kaybeden şehitlerimize Cenab-ı Allah’tan rahmet diliyoruz. Bu çerçevede üç gün ulusal yas ilan edilecektir. Bu büyük milletimizin Filistin’deki mazlum, çoluk, çocuk, masumlarına dayanışmasının, kalbimizin ve bütün varlığımızla onlarla birlikte olduğumuzun bir ifadesidir. Aynı acıyı paylaşıyoruz. Bu kayıp aynı zamanda bizim kaybımızdır.

Bu saldırıyı lanetliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın yas ilan etmesiyle milletimizin bu mazlumların acısıyla dayanışması çerçevesinde yürürlüğe girecektir.

Gazze’nin bombalanması karşısında uluslararası kurumların nasıl seyirci kaldığını hep beraber görüyoruz. Olayların başladığı ilk andan itibaren Cumhurbaşkanımız gerek Filistin tarafından gerek İsrail tarafından tüm sivil kayıplarına karşı olduğumuz, burada hedeflenmesi gereken şeyin adil barış olması gerektiğini net bir şekilde ifade ettiler. Erdoğan barış perspektifini ortaya koyan yegane lider olmuştur" diye konuştu.

"NAZİ DÖNEMİ UYGULAMALARINI DÜNYA ÇOK İYİ HATIRLAMAKTADIR"

Çelik ayrıca "Bazı demokratik ülkelerde kitap fuarlarında Filistinli yazarların etkinliklerinin iptal edilmesine kadar uzamıştır. Bunu Nazi dönemi uygulamalarında dünya çok iyi hatırlamaktadır" ifadelerini kullandı.