DEVA’dan İktidara ‘Deprem Uyarısı’

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Tekirdağ Milletvekili Cem Avşar, TBMM’de Türkiye’nin deprem gerçeğine dair bir konuşma gerçekleştirdi. 23 yıldır iktidarın bir yol haritası çizemediğine dikkat çeken Avşar, olası Marmara depreminde yaşanan her can kaybının sorumlusunun iktidar olacağını ifade etti.

Mert Odabaş Mert Odabaş
DEVA’dan İktidara ‘Deprem Uyarısı’

DEVA Partili Cem Avşar, Türkiye’deki deprem riskine dair değerlendirmelerde bulunduğu TBMM konuşmasında, olası bir depremdeki can kayıplarından iktidarın sorumlu olacağına ifade ederek, milyarlarca doların siyasi operasyonlarda yakılmak için değil vatandaşların canını korumak için harcanması gerektiğini dile getirdi.

Acil dönüşüm yapılması gereken 2 milyon konutun olduğunu belirten Avşar, kendisinin Tekirdağ için duyduğu endişeyi herkesin duyduğunu ancak dönüşüm için yeterli kaynağın bulunmadığını belirtti.

Bu sebepler dar ve orta gelirli ailelere ucuz ve uzun vadeli kredi imkanı sunmak amacıyla Türkiye Konut Finansman Kurumunun kurulmasına dair kanun teklifi sunduklarını söyleyen Avşar, hükümetin samimi ise bu sürece destek vermesi gerektiğini belirtti.

‘DEPREME HAZIR OLMADIĞIMIZI BİR KEZ DAHA GÖRDÜK’

23 Nisan’da İstanbul’da meydana gelen 6.2’lik depremi hatırlatan Avşar, depreme hazırlıklı olunmadığının bir kez daha gözler önün serildiğini dikkat çekerek, “Ağızlardan çıkan şeyler yine; siyaset üstü mesele vs… adeta far görmüş tavşan durumu vardı. Her deprem sonrası aynı manzara, aynı açıklamalar, aynı vaatler…Bir kere deprem sonrası, ‘seferberlik’ kelimesini duymak artık bu millet için bir anlam ifade etmiyor” şeklinde konuştu.

’23 YILDIR BİR YOL HARİTASI ORTAYA KONAMADI’

Avşar, Türkiye’deki konut stokunun büyük kısmının riskli ve ülke ekonomisinin darboğazda olduğuna dair herkesin hem fikir olduğunu ifade ederek; 23 yıldır bu gerçeğe karşın gözle görülür, elle tutulur bir yol haritasının ortaya konamadığını söyledi.

‘İKTİDAR BİRİNCİ DERECEDE SORUMLU’

Uzman isimlerin onca uyarısına rağmen oluşturulan ihmaller zincirinin artık bir yönetim zaafı olmaktan çıkarak sorumluluk suçu haline geldiğini vurgulayan Avşar, Marmara’daki olası bir depremde yaşanacak can kayıplarından iktidarın birinci derecede sorumlu olacağını belirtti.

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