CHP’li Cem Aydın Davasında Ara Karar Açıklandı

CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın'ın ‘kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret’ ve ‘terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek’ suçlamalarıyla yargılandığı davada ara karar çıktı. Aydın’ın imza adli kontrol şartının kaldırılmasına yurt dışı çıkış yasağının devam etmesine karar verildi.

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CHP’li Cem Aydın Davasında Ara Karar Açıklandı

CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın’ın kamu görevlisine 'hakaret' ve 'terörle mücadele eden kişiyi hedef gösterdiği' iddiasıyla sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım sonrası hakkında soruşturma başlatılmıştı.

Hakkında yürütülen soruşturmada iddianame tamamlanmış, Cem Aydın hakkında 5 yıl 4 aya kadar hapis cezası ve siyasi yasağı istenmişti.

CHP’li Cem Aydın Davasında Ara Karar Açıklandı - Resim : 1

İMZA TEDBİRİ KALKTI

Hazırlanan iddianame kabul edilmiş, Aydın'ın iddianamesi İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmişti.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nce Silivri’deki Marmara Kapalı Cezaevi’nin duruşma salonunda yapılan dava duruşmasında ara karar açıklandı. Cem Aydın'ın imza adli kontrol şartının kaldırılmasına yurt dışı çıkış yasağının devam etmesine karar verildi. Dava ise 20 Haziran'a ertelendi.

CHP’li Cem Aydın Davasında Ara Karar Açıklandı - Resim : 2

CHP'Lİ ALTAY HAKKINDA FEZLEKE

Öte yandan davada Mahkeme Başkanı salondan çıkmasını talep ettiği CHP İstanbul Milletvekili Engin Altay'ın çıkmaması üzerine, Altay hakkında mahkeme beyanlarına müdahale ettiği iddiasıyla fezleke düzenlemesine karar verdi.

Cem Aydın Hakkında İddianame Kabul EdildiCem Aydın Hakkında İddianame Kabul EdildiGüncel

CHP’li Cem Aydın İçin İstenen Ceza Belli OlduCHP’li Cem Aydın İçin İstenen Ceza Belli OlduSiyaset

Kaynak: ANKA

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