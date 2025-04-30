CHP’li Cem Aydın Davasında Ara Karar Açıklandı
CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın'ın ‘kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret’ ve ‘terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek’ suçlamalarıyla yargılandığı davada ara karar çıktı. Aydın’ın imza adli kontrol şartının kaldırılmasına yurt dışı çıkış yasağının devam etmesine karar verildi.
CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın’ın kamu görevlisine 'hakaret' ve 'terörle mücadele eden kişiyi hedef gösterdiği' iddiasıyla sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım sonrası hakkında soruşturma başlatılmıştı.
Hakkında yürütülen soruşturmada iddianame tamamlanmış, Cem Aydın hakkında 5 yıl 4 aya kadar hapis cezası ve siyasi yasağı istenmişti.
İMZA TEDBİRİ KALKTI
Hazırlanan iddianame kabul edilmiş, Aydın'ın iddianamesi İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmişti.
İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nce Silivri’deki Marmara Kapalı Cezaevi’nin duruşma salonunda yapılan dava duruşmasında ara karar açıklandı. Cem Aydın'ın imza adli kontrol şartının kaldırılmasına yurt dışı çıkış yasağının devam etmesine karar verildi. Dava ise 20 Haziran'a ertelendi.
CHP'Lİ ALTAY HAKKINDA FEZLEKE
Öte yandan davada Mahkeme Başkanı salondan çıkmasını talep ettiği CHP İstanbul Milletvekili Engin Altay'ın çıkmaması üzerine, Altay hakkında mahkeme beyanlarına müdahale ettiği iddiasıyla fezleke düzenlemesine karar verdi.
Kaynak: ANKA