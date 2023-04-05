DEVA Partisi'nden KYK'da kalan öğrencileri ilgilendiren seçim vaadi
DEVA Partisi'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımla KYK yurtlarında giriş çıkış saati uygulanmayacağı vaadi açıklandı.
DEVA Partisi, KYK yurtlarında giriş çıkış saati uygulanmayacağı vaadini açıkladı.
DEVA Partisi resmi Twitter hesabından “Damga Damlaya” ve “Çalışan Türkiye’nin Sesi” etiketleriyle yeni bir paylaşım yapıldı. Paylaşımda, "KYK yurtlarında giriş çıkış saati uygulanmayacak" denildi.
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