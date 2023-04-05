DEVA Partisi'nden KYK'da kalan öğrencileri ilgilendiren seçim vaadi

DEVA Partisi'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımla KYK yurtlarında giriş çıkış saati uygulanmayacağı vaadi açıklandı.

DEVA Partisi'nden KYK'da kalan öğrencileri ilgilendiren seçim vaadi

DEVA Partisi, KYK yurtlarında giriş çıkış saati uygulanmayacağı vaadini açıkladı.

DEVA Partisi resmi Twitter hesabından “Damga Damlaya” ve “Çalışan Türkiye’nin Sesi” etiketleriyle yeni bir paylaşım yapıldı. Paylaşımda, "KYK yurtlarında giriş çıkış saati uygulanmayacak" denildi.

DEVA Partisi'nden KYK'da kalan öğrencileri ilgilendiren seçim vaadi - Resim : 1

Oyuncu Cezmi Baskın Türkiye İşçi Partisi'ne katıldı Cezmi Baskın TİP'e katıldı
Mehmet Aslantuğ, Ahmet Kaya'yı anlatırken gözyaşlarını tutamadı: Orada büyük bir ayıp var Mehmet Aslantuğ, Ahmet Kaya'yı anlatırken gözyaşlarını tutamadı: Orada büyük bir ayıp var
Kılıçdaroğlu, astsubaylara seslendi: Görev tazminatınızı hak ettiğiniz oranda vereceğim Kılıçdaroğlu, astsubaylara seslendi: Görev tazminatınızı hak ettiğiniz oranda vereceğim
Ümit Özlale'nin siyasete girişi: 'Akşener'in kapısını çaldığı Hüsnü Özyeğin, beklenmedik bir tavır sergiledi' 'Akşener'in kapısını çaldığı Hüsnü Özyeğin, beklenmedik bir tavır sergiledi'
Ferit hayranları yıkılacak. Yalı Çapkın dizisine yeni oyuncu.. Ferit hayranları yıkılacak. Yalı Çapkın dizisine yeni oyuncu..
En inatçı kirleri bile silip atıyor! Fırın temizliği için ihtiyacınız olan tek malzeme En inatçı kirleri bile silip atıyor! Fırın temizliği için ihtiyacınız olan tek malzeme
ÇOK OKUNANLAR
'AKP'de milletvekili aday listesi ortaya çıktı' iddiası: Savcı Sayan'a kötü haber 'AKP'de milletvekili aday listesi ortaya çıktı' iddiası: Savcı Sayan'a kötü haber
Forbes dünyanın en zenginlerini açıkladı: Türkiye'den 26 isim listede! Forbes dünyanın en zenginlerini açıkladı: Türkiye'den 26 isim listede!
Avukatı canlı yayında yanıtladı: 'Sedat Peker, söz verdiğinden öte açıklamalar yapma kararlılığında' Avukatı canlı yayında yanıtladı: 'Sedat Peker, söz verdiğinden öte açıklamalar yapma kararlılığında'
Meteoroloji'den 41 ile uyarı: Şiddetli ve kuvvetli geliyor! Meteoroloji'den 41 ile uyarı: Şiddetli ve kuvvetli geliyor!
Cüneyt Özdemir'den 14 Mayıs sonrası için çok konuşulacak iddia: 'Eğer Cumhur İttifakı kazanırsa...' Cüneyt Özdemir'den 14 Mayıs sonrası için çok konuşulacak iddia: 'Eğer Cumhur İttifakı kazanırsa...'