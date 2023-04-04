Kılıçdaroğlu, astsubaylara seslendi: Görev tazminatınızı hak ettiğiniz oranda vereceğim

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, astsubay tazminatlarına ilişkin açıklamada bulundu.

Twitter üzerinde paylaşımda bulunan Kılıçdaroğlu, "Yıllardır Astsubaylara tazminatları ile ilgili sözler verdiler ve tutmadılar. Bay Kemal küçük büyük demeden, her şeyi takip eder, çözümü bilir. Sen merak etme kahraman Astsubayım, görev tazminatınızı hak ettiğiniz oranda vereceğim, sizlere de baharlar gelecek" dedi.