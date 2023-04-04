Oyuncu Cezmi Baskın Türkiye İşçi Partisi'ne katıldı

Türkiye İşçi Partisi İstanbul İl Sözcüsü Melis Akyürek, usta sanatçı Cezmi Baskın'ın Türkiye İşçi Partisi'ne (TİP) katıldığını duyurdu.

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Oyuncu Cezmi Baskın Türkiye İşçi Partisi'ne katıldı

14 Mayıs 2023 seçimlerine 40 gün kala Türkiye İşçi Partisi'ne ünlü isimlerin ilgisi ve desteği artmaya devam ediyor. Son olarak Akasya Durağı, Vizontele, Düttürü Dünya, Şevkat Yerimdar gibi yapımlarda rol alan tecrübeli oyuncu Cezmi Baskın da TİP saflarına katıldı.

Türkiye İşçi Partisi İstanbul İl Sözcüsü Melis Akyürek, Baskın'ın TİP'e katıldığını Twitter hesabından şu sözlerle duyurdu:

"Ülkemizin kıymetli sanatçılarından tiyatro emekçisi, oyuncu ve yönetmen Cezmi Baskın aramıza katılarak mücadelemize güç kattı. Eşit ve adil yarınları hep birlikte inşa edeceğiz. Hoş geldiniz!"

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