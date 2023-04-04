Mehmet Aslantuğ, Ahmet Kaya'yı anlatırken gözyaşlarını tutamadı: Orada büyük bir ayıp var

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Milletvekili adayı ve oyuncu Mehmet Aslantuğ, tv100 canlı yayında Candaş Tolga Işık'ın sorularını yanıtladı. Aslantuğ, Magazin Gazetecileri Derneği ödül töreninde Ahmet Kaya'nın yaşadıklarını yıllar sonra tv100'de anlattı. Aslantuğ, "Çatal atma esnasında oradaydım. Bize denk gelmedi ama densizlikler oldu tabi. Psikolojik olarak, atmosfer başlı başına bir linç zaten yakışık alır mı?" dedi.

Mehmet Aslantuğ'un açıklamalarından satır başları:

AHMET KAYA'YA NE SÖYLEDİ?

-Gülten Hanım yıllar sonra adımı anmış ve ‘Çok mutlu etti bizi’ demiş. Ben bu kadar kirlenmiş bir zamanda, zeminde yaptığımı meziyet olarak konuşmayı bile zulüm olarak kabul ettim. Orada büyük bir ayıp var, yapılan şeyi iltifata gerek yok. Bakmamız gereken odaklanmamız gereken o ayıp. Hepsi özür diledi.

"GÖZLERİ DOLDU, SARILDI"

-Arzum’a dedim ki o da anlamaya çalışıyor. Bana biraz izin ver dedim. O da şaşkın tabi salonda olandan bitenden. Ahmet Kaya'ya, ‘Bu ülke, bu salon duygusunu ne sana ne bana ne de insanına yaşatmayacak. Bunların hiçbirini ciddiye alma’ mealinde şeyler söyledim, gözleri doldu, sarıldı.

"BİZE DENSİZLİKLER OLDU"

-Gerçekten insanların yorgun düştüğü ve çoktan bu işlerin düzelmesi gereken sürece girmeyip bugünlere kalmış olmamız muktedir. Çatal atma esnasında oradaydım. Bize denk gelmedi ama densizlikler oldu tabi. Psikolojik olarak, atmosfer başlı başına bir linç zaten yakışık alır mı?

-Bu siyaset merakı değil, hepimizin hayatında siyaset var ama sanatla siyaseti çok ayrıştırmaya meraklı arkadaşlarımız var oysa çok iç içedir.

"TÜRKİYE ARTIK BAŞKA BİR YERDE"

-Bendeki siyaset merakı değil, halimden memnundum. İktidar ve muktedir karşısında muhakkak bir duruş olmalıdır. Türkiye artık başka bir yerde, neredeyse hayati referandumlarda.

-Sanatçı muhaliftir, uyarır. Yaptığı işe politik iklimi dahil eder. Ekonomik travmaları, sosyolojik travmaları kendine dert edinir bunu iktidara, muktedire hatırlatır.

"TÜRKİYE BAMBAŞKA BİR SINAVDAN GEÇİYOR"

-Giden çocukların burada tutunmak için çok çaba sarf ettiğini biliyoruz. Doğrudur o kanaatim vardı ama Türkiye artık orada değil. Türkiye artık bambaşka bir sınavdan geçiyor, beni de siyasetin içine çeken bu sorumluluktur.

-Devlet insanla var, halkla var. Halk varsa devlet var, ondan soyutlanmış bir şey değil ve sevdikçe kutsar. Olağanüstü koşullarda o kurumlar sevimsiz, hoyrat, acımasız vs. hale gelirse, her şeyi sual edebilir. Burayı devletin organları iyileştirecek.

-Gelişmiş batı ülkelerinde mühendislerin altında teknisyen kadrolarını iyi kurar, onları da mutlu etmeye çalışır. Elbette kapitalizmin kuralları işlerken, sosyal devleti ihmal etmiyorlar. Bizim hemen sosyal devleti inşa etmemiz lazım.

KILIÇDAROĞLU'NA DESTEK, İNCE'YE TEPKİ

"Kılıçdaroğlu’nun adaylığını doğru bulduğunuzu mu söylüyorsunuz?" sorusuna Aslantuğ, "Elbette, yüzde yüz." diye cevaplarken Muharremm İnce ile ilgili gelen soruya, "Çok yanlış buluyorum, kendisini de tavrını da üslubunu da çokta konuşmayalım bence." diyerek yanıt verdi.