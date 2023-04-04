Muharrem İnce'den Doğu Perinçek'e sert yanıt: Bu büyük sırrı kulağına Erdoğan mı fısıldadı?

Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, adaylığına ilişkin açıklama yapan Doğu Perinçek'e "Bu büyük sırrı (!) kulağına Erdoğan mı fısıldadı? " diyerek tepki gösterdi.

Muharrem İnce'den Doğu Perinçek'e sert yanıt: Bu büyük sırrı kulağına Erdoğan mı fısıldadı?

Memleket Partisi lideri ve cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, kendisini cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan ile ortaklık kurduğunu iddia eden Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek'e yanıt verdi.

Doğu Perinçek, Twitter hesabından İnce'yi hedef alarak "Tayyip Erdoğan, karşı tarafın oylarını bölsün diye Muharrem İnce'yi destekliyor" dedi. 

İnce, Perinçek'e "Bu büyük sırrı (!) kulağına Erdoğan mı fısıldadı? Erdoğan abine söyle, sadece Doğu yetmez Batı’da da ne kadar müfteri varsa üzerimize salsa bize vız gelir tırıs gider" sözleriyle yanıt verdi. 

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