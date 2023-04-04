Kılıçdaroğlu Tiktok hesabı açtı: Gençler 5 renkli tripod aldım

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Tiktok hesabı açtı.

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CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim kampanyasını sürdürüyor.

Twitter'da çektiği videolarla sık sık gündem yaratan Kılıçdaroğlu, bu kez de Tiktok'a katıldı. 

Gençlere seslenen Kılıçdaroğlu, "Sizlere 14 Mayıs sonrası verdiğim sözleri anlatmak için 5 renk seçenekli tripod aldım. Başlıyorum, takipte kalın. Düşünceleriniz ve istekleriniz için yorumlara buluşalım. Hepsini cevaplayacağım" dedi. 

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