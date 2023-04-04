Kılıçdaroğlu'ndan "Fındık" tepkisi: Kimin alın teri kime veriliyor

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Trabzon'daki iftar programında konuştu.

Kılıçdaroğlu fındık ve çay üreticilerinin sıkıntılarına değinerek "Bakınız bu bölgenin iki stratejik ürünü vardır: Çay ve fındık. Stratejik ürününün bölge açısından önemini bilmek buna göre ilerlemek gerekiyor. Bir yabancı gelirse, tekelleşme yapılırsa kimin alın teri kime veriliyor. Biz üretiyoruz başkaları kazanıyor. Neden?" diye sordu.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle:

Cumhurbaşkanı yardımcısı sayın İmamoğlu ile birlikte geldik. İstanbul'u yönetiyor. Omuzlarında ciddi bir yük var. Göreceksiniz hepimiz tanığı olacağız. O yükleri taşımayı bilecek.

Aklımızı iyilikten yana kullandıktan sonra her şeyi aşarız. Biz cehennemlerde kazanlar var zebaniler var uzun uzun anlatılır. Bir Anadolu ozanı o kadar güzel anlatır ki; Cehennem dediğin dal, odun yoktur. Herkes ateşini buradan götürür.

Adalet duygusunu büyütmemiz lazım. Adalet duygusunu büyütmediğimiz andan itibaren sorun yaşarız. Devletin dini adalettir.

Bizim evlatlarımız geleceğini yurt dışında arıyorsa bizim oturup düşünmemiz lazım. Bakınız bu bölgenin iki stratejik ürünü vardır: Çay ve fındık. Stratejik ürününün bölge açısından önemini bilmek buna göre ilerlemek gerekiyor. Bir yabancı gelirse, tekelleşme yapılırsa kimin alın teri kime veriliyor. Biz üretiyoruz başkaları kazanıyor. Neden?

Yoksulluk istismar edilecek bir alan değil. Ne diyoruz. Sağ elin verdiğini sol el görmeyecek. Yoksulluğun sömürülmediği bir düzeni inşa etmek zorundayız.

Ölenlerimizi de saygıyla anmalıyız. Geçmişte kavga etmiş olabiliriz ama arkalarından Fatiha okumak zorundayız. Bugün rahmetli Alpaslan Türkeş'in de ölüm yıldönümü. Onu da rahmetle anmış olalım.