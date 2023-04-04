DEVA Partisi seçim vaadini açıkladı
DEVA Partisi, sosyal medya platformu Twitter hesabından yaptığı paylaşımla KYK yurtlarında giriş çıkış saati uygulanmayacağı vaadini açıkladı.
DEVA Partisi, KYK yurtlarında giriş çıkış saati uygulanmayacağı vaadini açıkladı.
DEVA Partisi resmi Twitter hesabından “Damga Damlaya” ve “Çalışan Türkiye’nin Sesi” etiketleriyle yeni bir paylaşım yapıldı. Paylaşımda, "KYK yurtlarında giriş çıkış saati uygulanmayacak" denildi.
KYK yurtlarında giriş çıkış saati uygulanmayacak #DamgaDamlaya #ÇalışanTürkiyeninSesi pic.twitter.com/ax83CUeeEk— DEVA Partisi (@devapartisi) April 4, 2023