Sarıgül'den Kılıçdaroğlu'na destek: Siyasi malzeme yapılması doğru değil

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Sayın Mustafa Sarıgül Tunceli’ye gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında Tunceli belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu’nu makamında ziyaret ederek açıklamalarda bulundu.

Halktv'den Ferit Demir'in haberine göre, Tunceli’deki temasları sırasında Belediye başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu’nu makamında ziyaret eden Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül burada yaptığı açıklamada Kemal kılıçdaroğlu’nun halkın gönlün detaht kurduğunu yakın zamanda kendisi ile görüşeceğini açıklarken gündemde olan seccade konusunda da Kılıçdaoğlu’na destek açıklamasında bulundu.

"SECCADENİN SİYASİ MALZEME YAPILMASI DOĞRU DEĞİLDİR"

Bir gazetecinin Seccade tartışması konusunda ne düşünüyorsunuz sorusuna ise Sarıgül şu civabı verdi; “Sayın Kılıçdaroğlu, dikkatsizlik ve kargaşa yüzünden yaşanan bu olay nedeniyle üzgün olduğunu samimiyetle ifade etti.

Sayın Kılıçdaroğlu’nun bütün inançlara ve değerlere saygılı olduğunu herkes bilir. Durum böyleyken bu konunun siyasi malzeme yapılması doğru değildir.”

"SAYIN MAÇOĞLU, SİYASETE VE BELEDİYECİLİĞE FARKLI BİR RENK GETİRDİ"

Mustafa Sarıgül Belediye başkanı Fatih Mehmet maçoğlu7nu ziyareti sırasında Maçoğlu’nun siyasette ve belediyecilik anlayışında fark yarattığını belirterek şu açıklamaları yaptı:

“Tunceli Belediye Başkanı Sayın Maçoğlu, kapısı halka açık, halkla iç içe bir başkanlık yapıyor. Tunceli’nin imkan ve kaynaklarını, halkın bütçesini, halka harcıyor. Halkla birlikte karar alıyor, belediyeyi halkın belediyesi yapıyor.

Sosyal belediyecilik, şeffaf belediyecilik yapıyor. Başarılı ve güçlü bir başkan. İlçe Belediye Başkanlığı yaptı başarılı oldu, İl Belediye başkanlığı yaptı. Önümüzdeki seçimlerde Büyükşehir Belediye Başkanı olarak görmek isterim."