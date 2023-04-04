Kılıçdaroğlu o anı paylaştı: İşte benim evladım

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün Trabzon'da yurttaşlarla buluştu.

Kılıçdaroğlu'na İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da eşlik etti. Kılıçdaroğlu'nun konuşması sırasında İmmaoğlu, vatandaşların arasından kendini seyretti.

O anlara ait bir fotoğrafı sosyal medya paylaşan Kılıçdaroğlu, "İşte benim evladım" dedi.