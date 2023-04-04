Kılıçdaroğlu o anı paylaştı: İşte benim evladım

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nun kendisinin Trabzon'da dinlediği anlara paylaşarak "İşte benim evladım" dedi.

Son Güncelleme:
Kılıçdaroğlu o anı paylaştı: İşte benim evladım

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün Trabzon'da yurttaşlarla buluştu. 

Kılıçdaroğlu'na İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da eşlik etti. Kılıçdaroğlu'nun konuşması sırasında İmmaoğlu, vatandaşların arasından kendini seyretti. 

O anlara ait bir fotoğrafı sosyal medya paylaşan Kılıçdaroğlu, "İşte benim evladım" dedi.

Son Güncelleme:
Bilal Erdoğan'ın okul arkadaşları desteklerini açıkladı: Kılıçdaroğlu, Kartal İmam Hatip Lisesi mezunları ile görüşecek Kılıçdaroğlu, Kartal İmam Hatip Lisesi mezunları ile görüşecek
Bu bilgiler hayat kurtarıyor! Saçlarınızın yağlı olmasının 5 nedeni Bu bilgiler hayat kurtarıyor! Saçlarınızın yağlı olmasının 5 nedeni
AKP'li vekil şehit babasına "şerefsiz" dedi: "O vekil, ben garibanım, kimsesizim ya beni konuşturmadı” "O vekil, ben garibanım, kimsesizim ya beni konuşturmadı”
Resimdeki 5 farkı 10 saniyede tespit edenlerin IQ seviyesi çok iyi.. Resimdeki 5 farkı 10 saniyede tespit edenlerin IQ seviyesi çok iyi..
ÇOK OKUNANLAR
SGK Uzmanı Erdursun, Temmuz ayında yapılması gereken zammı açıkladı SGK Uzmanı Erdursun, Temmuz ayında yapılması gereken zammı açıkladı
Yasak Elma'da 3 ayrılık birden: Başrol veda ediyor Yasak Elma'da 3 ayrılık birden: Başrol veda ediyor
90’ların çocuk yıldızıydı: Küçük Onur'u görenler tanıyamadı 90’ların çocuk yıldızıydı: Küçük Onur'u görenler tanıyamadı
Özge Ulusoy'un son hali gündem oldu Özge Ulusoy'un son hali gündem oldu
Aksoy Araştırma'nın kurucusu Ertan Aksoy: Seçmen kararını büyük oranda verdi Seçmen kararını büyük oranda verdi