AKP'li vekil şehit babasına "şerefsiz" dedi: "O vekil, ben garibanım, kimsesizim ya beni konuşturmadı”

Ordu, Çatalpınar’da yaklaşık iki ay önce Korgan Devlet Hastanesi’nde çalışan yakınının Çatalpınar'a tayin olması için Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu’yu arayan şehit babası Adem Güneş, ağır hakaretlere maruz kaldığı için şikayette bulundu.

“ŞEREFSİZLİK YAPMA KAPAT LAN TELEFONU”

Adem Güneş, 28 Mart’ta yazdığı şikayet dilekçesinde şunları kayda geçti:

“Yaklaşık 2 ay önce Korgan Devlet Hastanesinde çalışan yakınım Kenan Bulut’un ilçesi olan Çatalpınar'a tayin olması için aradığım Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu ile görüşmem esnasında talebimi ilettim ancak sayın vekil sen yeğeninin orada çalıştığına şükret şerefsizlik yapma kapat lan telefonu ve daha çok ağza alınmayacak sözlerle hakaretlerine maruz kaldım sayın vekil benim şehit babası olduğumu bildiği halde ağza alınmayacak sözleri ve hakaretleri ile beni ve ailemi derinden üzmüştür. Sayın vekil seni önce Allah'a sonra Türk milletinin şerefli vicdanına havale ediyorum.”

GÜNEŞ: O VEKİL, BEN GARİBANIM

Gerçek Gündem, şikâyette bulunan Adem Güneş’e ulaştı. Güneş, tam bu esnalarda Vali’nin kendisini aradığını söyleyerek telefonu kapattı. Vali’yle telefon görüşmesinden sonra konuştuğumuz Adem Güneş, “Bir süre ilgilenmeyeceğim. Çekinmedim ama azıcık dinleneyim. O vekil, ben garibanım, kimsesizim ya beni konuşturmadı” dedi.

Güneş, şunları söyledi:

“Kimse bana şerefsiz diyemez. Peşini bırakmayacağım. O vekil, ben garibanım, kimsem yok ya… O lafı benim dediğimi söylemiş. Ben vekille öyle konuşamam… Ben onunla konuşamadım. Ama olsun, biraz bir kafamı dinleyeyim.”

GÜNDOĞDU, YAŞANANLARI HATIRLAMADI: SEÇİM DÖNEMİ HERKES HERKESLE HESAP GÖRMEYE ÇALIŞIYOR

AKP Ordu Milletvekili, TBMM Grup Yönetim Kurulu Üyesi, KEİPA (Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi) Üyesi, KİT (Kamu İktisadi Teşebbüsleri) üyesi Metin Gündoğdu ise konuyla ilgili şunları söyledi:

“Öyle bir şey yok. Ben hatırlamıyorum. Geçmiş bir dönem, ne kadar olduğunu da hatırlamıyorum. İki ay falan değil, daha önce, hatırlamıyorum yani… Ben kimseye hakaret etmem, öyle bir özelliğim yoktur. Talebi olmuştur, biz talebini iletmişizdir, öyle bir şey yoktur. Durup dururken bir insana siz şerefsiz der misiniz hanımefendi? Niye tartışma olsun, tartışma olsa zaten yerel basına düşerdi. Öyle bir şey niye olsun.

Seçim yaklaştı, seçim dönemi herkes herkesle hesap görmeye çalışıyor. Aday adaylığı müracaatımız var, ondan dolayı bunları yaparlar. Yarın FETÖ’cü derler, ondan sonraki gün başka bir şey söylerler, her şeyi söylerler. Bunları yaparlar hanımefendi…

Benden ne talep ettiğini söylesin, karşılığında ne söylemiş bana, onu söylesin. Bir insan durup dururken niye böyle laf söylesin. Sebebi neymiş, onu söylesin. Niye durup dururken bir insana onu söyleyeyim. Vardı madem böyle bir şey, iki ay önce niye söylememiş? Talebi neymiş? Talep doğru bir talep mi? Talep ederken bana hakaret etmiş mi etmemiş mi?”

Kaynak: Gerçek Gündem