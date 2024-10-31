DEVA Partisi Lideri Ali Babacan'dan Esenyurt Çıkışı

DEVA Partisi lideri Ali Babacan, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanmasına tepki gösterdi. Babacan, yaptığı açıklamada, “Esenyurt’ta elinden belediyesini aldığınız CHP değil, millettir” dedi.

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DEVA Partisi Lideri Ali Babacan'dan Esenyurt Çıkışı

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in tutuklanarak yerine kayyım atanmasına kamuoyundan tepkiler sürerken, tepki gösterenlerin arasına DEVA Partisi lideri Ali Babacan da katıldı.

Babacan, sosyal medya platformu X’te yaptığı açıklamada, “Esenyurt’ta elinden belediyesini aldığınız CHP değil, millettir” ifadelerini kullandı.

Babacan, paylaşımının tamamında şunları kaydetti:

Hükûmetin seçimi kaybettiği yerlerde adeta bir rövanş uygulaması olarak gördüğü kayyum uygulaması demokrasi ve temel hakların ihlal edilmesidir. Esenyurt’ta elinden belediyesini aldığınız CHP değil, millettir. Toplumun sinir uçlarıyla oynayan çağrılar yapmak yerine, hukuka uyun, yargıyı araç olarak kullanmaktan vazgeçin. Demokrasiye ve milletin tercihine saygı duymayı öğrenin.

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