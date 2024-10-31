CHP Lideri Özel, Esenyurt'ta: Esenyurt'un İradesine Darbe Yapıldı

Türkiye'de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin TBMM'de terör örgütü PKK lideri Öcalan'ı kast ederek yaptığı çağrı sonrası 'yeni bir çözüm süreci mi başlıyor?' tartışması yaşanırken İstanbul'da kritik bir operasyon düzenlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in evine ve Esenyurt Belediye binasına sabah saatlerinde baskın gerçekleştirildi.

BEYOĞLU KAYMAKAMI KAYYIM OLARAK ATANDI

Baskında gözaltına alınan Ahmet Özer gece saatlerinde 'terör örgütü üyesi olmak' suçlamasıyla tutuklanırken, Esenyurt Belediyesi'ne de kayyım atandı. Esenyurt Belediyesi'ne atanan kayyım ise Beyoğlu Kaymakamı Can Aksoy oldu.

Bu gelişmelerin arından CHP'de hareketli saatler yaşanıyor. Dün, kayyım ve tutuklama kararlarının ardından Esenyurt'a çağrıda bulunan CHP'de toplantılar devam ediyor.

ÖZEL'DEN KURMAYLARIYLA KRİTİK ZİRVE

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, saat 13.30'da Esenyurt İlçe Binasında yapılacak olağan üstü MYK toplantısı öncesi partisinin il binasında CHP İl Başkanı Özgür Çelik ve kurmaylarıyla bir araya geldi. Bu toplantıya katılması beklenen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ise toplantıya katılmadığı ve doğrudan Esenyurt'a geçeceği öğrenildi.

Öte yandan, Özgür Özel'in CHP İstanbul İl Başkanlığı'ndan ayrıldığı ve Esenyurt'a doğru yola çıktı.

411 BELEDİYE BAŞKANI İSTANBUL'A ÇAĞRILDI

CHP, 13.30'da toplayacağı MYK'nın ardından saat 16.00'da Esenyurt Belediyesi önünde toplanacak. Bu toplantıya DEM Parti'nin de katılacağı öğrenilirken CHP'nin Türkiye genelindeki 411 il ve ilçe belediye başkanı Esenyurt Belediyesi önündeki toplantıya davet edildi.

MANSUR YAVAŞ KATILMIYOR

Başkanların planlarını iptal ederek İstanbul'a doğru harekete geçtiği öğrenilirken ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın ise ikindi vakti katılması gereken bir cenaze töreni nedeniyle buluşmaya katılamayacağı öğrenildi.

ESENYURT MEYDANI'NDA GERGİNLİK

CHP'nin çağrısı sonrası, saat 16.00'da Esenyurt Belediyesi önünde yapılacak buluşma öncesi polis ekipleri tarafından bölgede yoğun güvenlik önlemi alındı.

Polis ekiplerinin Esenyurt Meydanı'na girişlerde yoğun önlem aldığı görülürken, bölgeye gelen CHP'li milletvekilleri ile güvenlik güçleri arasında tartışmalar yaşanıyor.

Bölgeye gelen CHP otobüsü de ekipler tarafından alana sokulmazken, CHP'li yetkililerle, İstanbul Valiliği arasında yapılan görüşmelerin ardından polis barikatı kaldırıldı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat'ın kullandığı otobüs, mitingin yapılacağı alana çekildi.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN İLK AÇIKLAMA

CHP lideri Özgür Özel, Esenyurt İlçe binasında düzenlenecek MYK öncesi gazetecilere kısa bir değerlendirmede bulundu.

Esenyurt'un iradesine darbe yapıldığını ifade eden Özel, tüm İstanbulları bir kez daha saat 16.00'da yapılacak mitinge davet ederken, mitingi Esenyurt'un en büyük meydanı olan Esenyurt Cumhuriyet Meydanı'na aldıklarını duyurdu.

Özel, polis ekiplerinin barikatlarla alanı küçülttüğünü ve bu yöntemle katılım sayısını düşük göstermek istediklerini de not düştü.

Kaynak: Gerçek Gündem