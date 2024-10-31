Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in Gözaltı Görüntüleri Paylaşıldı

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in evinde yapılan aramanın görüntüleri ortaya çıktı.

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Tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in Esenyurt'taki evinde gözaltına alındığı anlar ve evinde yapılan aramaya ait görüntüler ortaya çıktı.

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in Gözaltı Görüntüleri Paylaşıldı - Resim : 1

Özer gözaltına alındıktan sonra Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne götürülerek sağlık kontrolünden geçirildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi yerleşkesine götürülen Özer poliste tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in Gözaltı Görüntüleri Paylaşıldı - Resim : 2

Ahmet Özer, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Silivri Cezaevine gönderildi.

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in Gözaltı Görüntüleri Paylaşıldı - Resim : 3

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Kaynak: DHA

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