DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Saadet Partisi; HÜDA PAR ile bayramlaştı

Kurban Bayramı vesilesiyle siyasi partiler arasında bayramlaşma ziyaretleri yapıldı. HÜDA PAR da diğer siyasi partilerin heyetleriyle yaptığı bayramlaşma ziyaretlerinden fotoğraflar paylaştı. Bu partiler arasında Cumhur İttifakı'ndan AKP, Yeniden Refah Partisi ve Büyük Birlik Partisi bulunurken, Millet İttifakı'ndan ise DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Saadet Partisi yer aldı. Bir diğer parti ise Milli Yol Partisi oldu.

Hüdapar, Saadet Partisi ile ilgili "Genel Başkan Yardımcımız Sayın Hüseyin İmir, siyasi partiler arası bayramlaşma programı kapsamında Saadet Partisi heyeti ile bayramlaştı" paylaşımında bulundu.

DEVA Partisi ile ilgili yaptığı paylaşımda ise "Genel Başkan Yardımcımız Sayın Hüseyin İmir, siyasi partiler arası bayramlaşma programı kapsamında Deva Partisi heyeti ile bayramlaştı" denildi.