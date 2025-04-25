DEVA Partili Mehmet Emin Ekmen’den 23 Nisan Tepkisi: 'Üç Büyük Ayıbın Gölgesi Düştü'

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda söz aldı. Ekmen, 23 Nisan Millî Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında yapılan Çocuk Oturumu’nda kürsüde konuşan bir çocuğun giymiş olduğu eşofmanda Vestel ve Spor Toto logolarının bulunmasına tepki gösterdi.

'ÜÇ BÜYÜK AYIBIN GÖLGESİ DÜŞTÜ'

Ekmen şunları söyledi:

Bu hafta 23 Nisan Millî Egemenlik ve Çocuk Bayramı'ydı. Bayram, tüm yurtta coşkuyla kutlandı. Meclisimizde de önemli kutlamalar yapıldı; ancak bu kutlamaların üzerine üç büyük ayıbın gölgesi düştü. Bu ayıplardan ilki, Sayın Cumhurbaşkanı’nın ve Bakanlar Kurulu’nun Meclis'teki kutlamalara özel oturuma ve resepsiyona katılmamasıydı. Bunu Meclis'e yapılmış bir saygısızlık olarak değerlendiriyoruz. Genel Kurul’a katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz’a ve Adalet Bakanı Sayın Yılmaz Tunç’a hassasiyetleri için teşekkür ediyoruz. Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Mehmet Nuri Ersoy ise yalnızca kısa bir süre görüntü verip ayrıldı, bu kısa katılımı da saygısızlık olarak görüyoruz. Bir diğer sorun da Sayın Cumhurbaşkanı’nın Genel Kurul görüşmeleriyle aynı saatte bir çocuk şenliğinde konuşturularak ulusal televizyonlarda Meclis oturumlarının yayınlanmasının engellenmesidir. Buna tenezzül edilmemesi gerekirdi.

'SİZE ÜÇ FOTOĞRAF GÖSTERECEĞİM'

‘TBMM Genel Kurulu’nda çocuklara kumar ve soykırım ortağı firmanın reklamı yapıldı’ diye belirten Ekmen, şöyle devam etti: Üçüncü ayıba gelirsek, bu durum birçok kişinin dikkatinden kaçtı. Ancak özellikle Meclis Başkanvekilimiz aracılığıyla Meclis Divanı’nda gündeme gelmesini diliyorum. Size üç fotoğraf göstereceğim: Bu birinci fotoğraf, Meclis Çocuk Oturumu’ndan genel bir görünüm. Fotoğrafta gördüğünüz gibi çoğunluğu beyaz olmak üzere rengârenk kıyafetler giymiş çocuklarımız var. İkinci fotoğraf bir detay karesi; yine çocuklarımız beyaz ve renkli kıyafetlerle. Üçüncü fotoğraf ise kürsüde konuşan bir çocuğumuza ait.

'BU HATAYI YAPMIŞ OLABİLİR'

Üzerinde Türkiye Cimnastik Federasyonu’na ait bir eşofman var. Bu eşofmanın üzerinde iki logo bulunuyor: sağında Vestel, solunda Spor Toto. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu oturumunda iki firmanın reklamının yapılması bir ayıptır. Dahası, bu firmalardan biri — Vestel — soykırımın enerji tedarikçisidir ve diğeri — Spor Toto — ise yasal bir kumar şirketidir ve bu da çocuklara ekranları başında milyonlara izlettirilmiştir. Türkiye Cimnastik Federasyonu bu hatayı yapmış olabilir, ancak bu kürsüye çıkılmadan önce bu tür detayların bir denetimden geçirilmesi gerekirdi.