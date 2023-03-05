DEVA Partili Ekmen'den Akşener'in Kılıçdaroğlu iddiasına yanıt: 1.5 saat yemek yeniyorsa o masa devrilmemiştir
DEVA Partili Mehmet Emin Ekmen “Birinin ayağa kalkıp, öbürünün masayı terk etmeye hazırlandığı ortamdan sonra 1.5 saat yemek yenilebilir mi?" diye sordu.
DEVA Partili Mehmet Emin Ekmen’den, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ‘Kılıçdaroğlu hiddetlenip ayağa kalktı’ iddialarına yanıt verdi.
HaberTürk'te yayına katılan Ekmen, “Birinin ayağa kalkıp, öbürünün masayı terk etmeye hazırlandığı ortamdan sonra 1.5 saat yemek yenilebilir mi? Bir metin imzalanıyor, 1.5 saat yemek yeniyorsa o masa devrilmemiştir" dedi.
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