Muhalefetten Art Arda 'Asgari Ücrete' Karşı Grev Çıkışı

7 milyon çalışanı doğrudan, 86 milyonun gelirini dolaylı yoldan etkileyecek asgari ücret zammı belirlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni asgari ücretin 22 bin 104 açıklanmasının ardından "2025 yılında asgari ücret, yüzde 30 artışla net 22.104 TL olarak uygulanacaktır. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun" dedi.

ÖZEL'DEN 'SEFALET ÜCRETİ' TEPKİSİ

Muhalefet cephesinden yeni asgari ücrete tepkiler de gecikmedi. Grev çağrısı yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şöyle dedi:

"Bugün alelacele gerçekleştirilen Komisyon toplantısıyla belirlenen 22.104 TL'lik asgari ücret, Tayyip Erdoğan'ın bu ülkenin gerçeklerinden koptuğunun son emaresidir. Günlerdir Suriye’de zafer yaşattık diyenler emekçiye hezimeti yaşatmış sefalet ücretini dayatmışlardır. Suriye üzerinden sahte kahramanlık yapıp gerçek gündeme sis indirenler, o sisin arasında bir kez daha işçinin hakkını yemiştir.

İlk verildiği ocak ayından bu yana hayat pahalılığı karşısında en az 7 bin lira eriyen asgari ücrete 5 bin lira zam yaptılar. Asgari ücretlinin enflasyonu yüzde 80, TÜİK enflasyonu bile yüzde 47 iken, milyonlarca asgari ücretliyi enflasyona ezdirdiler. Bu ülkenin işçilerinin hakkını yiyenlere, vebalini alanlara yazıklar olsun. Emrivaki düzenlenen toplantıya katılmayan Türk-İş yönetimini tebrik ediyor, işçi sınıfını üretimden gelen gücünü kullanmaya davet ediyorum."

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu da partisinin TBMM'deki haftalık grup toplantısında yeni asgari ücret rakamına ve gündeme ilişkin konuştu.

Tıpkı Özel gibi grev çağrısı yapan Dervişoğlu da "Sadaka bile değil. Dağ fare doğurdu. Erdoğan'a sesleniyorum, Sarayın penceresinden halkın sofrası gözükmez. Gelen vergiler iş bilmez iktidarın kestiği haraçtır. Vatandaş seçimi beklemektedir. Bu iktidardan bunun hesabını soracaktır" dedi.

"Buradan size sesleniyorum bundan sonra uğradığı haksızlıklar için yollara ve meydanlara düşen herkesin yanında olacağız" diyen Dervişoğlu "İşçinin hak ve hukukunu savunmak üzere gerekirse grev yerlerinde grev gözcüsü olacağız" diye ekledi.

"Türkiye, iktidarın sürekli ateş taşıdığı bir asgari ücret cehennemidir" diyen İYİ Parti lideri konuşmasına şöyle devam etti:

"Günü, saati, dakikası belli olan, İhtiyacın ve kaynakların ne olduğu, hesaplama modüllerinin nasıl olduğu bilinen asgari ücret tespitinde; yapacakları üç kuruş zammı görüşüp durdular. Sonuçta yine dağ fare doğurdu. Devlet kendi vergisine, harcına, kağıdına, mührüne neredeyse yüzde 50 zam yapmışken, çarşıda etiketler halen yüzde 100 artarken, İktidarın gözü, 'Emekçinin avcundaki kırıntılardadır.'

Geçen yıl ocak ayında belirlenen 17 bin lira, bugün alım gücü bakımından en iyi ihtimalle o günün 12 bin lirasına düşmüştür. Enflasyon vatandaşın alın terini, emeğini alıp götürmüştür. Mazot, 44 lira, Simit 15 lira en ucuz et 400 Lira. Yeni ev tutacak olana en düşük kira 20 bin lira. Dün akşam saatlerinde yine oldu bittiye getirip, asgari ücreti ilan ettiler."

ERDOĞAN'A SESLENDİ

Dervişoğlu "Açlık sınırının 21 bin lira, yoksulluk sınırının ise 72 bin lira olduğu bir ülkede işçiye reva görülen 22 bin 104 lira asgari ücret sadaka bile değildir. İlan edilen artış oranı hiçbir yaraya merhem olmayacaktır" dedi ve ekledi:

"Ocak ayı itibari ile gelecek zamlarla birlikte daha ilk ayında yine kuşa dönecektir. Asgari ücreti sanki bir derde çare olacakmış gibi sosyal medya hesabından millete duyuran Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan’a buradan sesleniyorum: Sarayın penceresinden, halkın sofrası gözükmez!"

Kaynak: Haber Merkezi