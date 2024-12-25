CHP MYK'dan Olağanüstü Asgari Ücret Toplantısı

Asgari Ücret Tespit Komisyonu dün dördüncü toplantısını düzenleyerek 2025 yılı asgari ücretini 22.104 lira olarak ilan edilmesinin ardından siyasilerden tepkiler de peş peşe geldi.

CHP MYK OLAĞANÜSTÜ TOPLANDI

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Merkez Yürütme Kurulu (MYK), genel başkan Özgür Özel'in dün yaptığı çağrının ardından bugün saat 11.00'de olağanüstü toplandı.

Bugünkü toplantının ardından CHP'nin asgari ücret kararının ardından atacağı adımların da belli olması bekleniyor.

ASGARİ ÜCRET TARTIŞMALARI

TÜRK-İŞ, üçüncü toplantının ardından işveren temsilcisi TİSK'in ve hükümetin masaya herhangi bir ücret teklifiyle gelmemesinin ardından yaptığı açıklamada asgari ücret talebini 29.583 lira olarak açıklamıştı.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN TEPKİ

Açıklanan asgari ücrete ise siyasilerden art arda tepkiler geldi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ücretin belli olmasının ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparken, partisinin MYK'sını da olağanüstü toplantıya çağırdı.

Özel paylaşımında dördüncü toplantıya katılmayan TÜRK-İŞ'i tebrik ederken, işçileri üretimden gelen güçlerini kullanmaya davet etti.

Özel'in paylaşımı şu şekilde oldu:

"Bugün alelacele gerçekleştirilen Komisyon toplantısıyla belirlenen 22.104 TL'lik asgari ücret, Tayyip Erdoğan'ın bu ülkenin gerçeklerinden koptuğunun son emaresidir. Günlerdir Suriye’de zafer yaşattık diyenler emekçiye hezimeti yaşatmış sefalet ücretini dayatmışlardır.

Suriye üzerinden sahte kahramanlık yapıp gerçek gündeme sis indirenler, o sisin arasında bir kez daha işçinin hakkını yemiştir. İlk verildiği ocak ayından bu yana hayat pahalılığı karşısında en az 7.000 lira eriyen asgari ücrete 5.000 lira zam yaptılar.

Asgari ücretlinin enflasyonu %80, TÜİK enflasyonu bile %47 iken, milyonlarca asgari ücretliyi enflasyona ezdirdiler. Bu ülkenin işçilerinin hakkını yiyenlere, vebalini alanlara yazıklar olsun.

Emrivaki düzenlenen toplantıya katılmayan Türk-İş yönetimini tebrik ediyor, işçi sınıfını üretimden gelen gücünü kullanmaya davet ediyorum."

Bugün alelacele gerçekleştirilen Komisyon toplantısıyla belirlenen 22.104 TL'lik asgari ücret, Tayyip Erdoğan'ın bu ülkenin gerçeklerinden koptuğunun son emaresidir.



Günlerdir Suriye’de zafer yaşattık diyenler emekçiye hezimeti yaşatmış sefalet ücretini dayatmışlardır.



Suriye… — Özgür Özel (@eczozgurozel) December 24, 2024

Kaynak: AA