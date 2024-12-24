CHP MYK Olağanüstü Toplanıyor: Gündem Asgari Ücret

2025 yılı asgari ücretini 22 bin 104 TL olarak belirlenmesinin ardından CHP harekete geçti. "Tayyip Erdoğan'ın bu ülkenin gerçeklerinden koptuğunun son emaresidir" diyerek işçi sınıfını greve çağıran CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Merkez Yönetim Kurulu'nu (MYK) olağanüstü toplantıya çağırdı.

Komisyon toplantısı öncesinde de "Asgari ücret talebimiz 30, bunun altına da yokuz" açıklaması yapan Özel'in başkanlığında yapılacak olağanüstü Merkez Yönetim Kurulu yarın saat 10.30’da CHP Genel Merkezi’nde yapılacak.

Kaynak: Haber Merkezi