CHP MYK Olağanüstü Toplanıyor: Gündem Asgari Ücret

Asgari ücretin açıklanmasının ardından işçilere grev çağrısı yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Merkez Yönetim Kurulu'nu Genel Merkez'de olağanüstü toplantıya çağırdı. Toplantıda asgari ücret için izlenecek yol haritasını belirlenecek.

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CHP MYK Olağanüstü Toplanıyor: Gündem Asgari Ücret

2025 yılı asgari ücretini 22 bin 104 TL olarak belirlenmesinin ardından CHP harekete geçti. "Tayyip Erdoğan'ın bu ülkenin gerçeklerinden koptuğunun son emaresidir" diyerek işçi sınıfını greve çağıran CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Merkez Yönetim Kurulu'nu (MYK) olağanüstü toplantıya çağırdı.

Komisyon toplantısı öncesinde de "Asgari ücret talebimiz 30, bunun altına da yokuz" açıklaması yapan Özel'in başkanlığında yapılacak olağanüstü Merkez Yönetim Kurulu yarın saat 10.30’da CHP Genel Merkezi’nde yapılacak.

'30'un Altında Yokuz' Demişti... Özel'den İşçilere Asgari Ücret İçin Grev Çağrısı!'30'un Altında Yokuz' Demişti... Özel'den İşçilere Asgari Ücret İçin Grev Çağrısı!Güncel
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Kaynak: Haber Merkezi

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