İmamoğlu'ndan Asgari Ücret Çıkışı: Cumhurbaşkanı’na 2 Öneri Sundu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yeni asgari ücretin net 22 bin 104 lira olarak belirlendiğini açıkladı. Asgari ücret zammına tepki gösteren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslendi.

'İKİ ÖNERİM VAR'

İmamoğlu, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Hükümet bu akşamki kararıyla 9 milyon asgari ücretli çalışan ve aileleriyle resmen alay etmiştir. 22 bin 104 lira İstanbul’da sadece 1 aylık kira parası bile değildir. Belli ki sorumluluk bize düşmektedir. İBB olarak Sosyal Yardımlar bütçemizde ciddi oranda artışa gitmemiz gerekecek. Gerçeklerden ve halktan kopan Cumhurbaşkanı'na 2 önerim var.

'FATURAYI MİLLETE ÖDETMEYİN'

Çok sık kullandığınız 'kararname' kozunu hemen yarın kullanın ve asgari ücrette ek artış sağlayın. Ayrıca belirlenen rakamın 6 aylık olduğunu ve 6 ay sonra yeni bir düzenleme yapılacağını müjdeleyin. Kötü ekonomi politikalarınızın faturasını millete ödetmeyin."

Kaynak: Haber Merkezi