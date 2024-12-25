CHP'de Yeni Spor Kurulu Görevine Başladı: Özel'i Ziyaret Ettiler
CHP'de Spor Kurulu Başkanı olan Demirhan Şerefhan ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri Genel Başkan Özgür Özel'i ziyaret etti. Spor Kurulu'nun Türkiye’de sporun sorunlarına çözüm üretmek ve daha çok insanın sporla tanışmasını sağlamak için çalışmalar yapacağı bildirildi.
CHP’de Spor Kurulu Başkanlığı görevine Demirhan Şerefhan’ın getirildiği bildirildi. Şerefhan ve yeni yönetiminin Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sevgi Kılıç ile birlikte partinin spor politikalarına katkı sağlayacağı öğrenildi.
Kılıç’ın önerisine CHP Genel Başkanı Özgür Özel’den onay çıktı. Şerefhan başkanlığında göreve başlayan yeni yönetimde spor hukukçuları, spor ekonomistleri, spor yöneticileri, akademisyenler, AB projeleri uzmanları ve milli sporcular yer aldı. CHP Spor Kurulu’nun, Türkiye’de sporun sorunlarına çözüm üretmek ve daha çok insanın sporla tanışmasını sağlamak için çalışmalar yapacağı bildirildi.
YENİ YÖNETİM GENEL BAŞKANI ZİYARET ETTİ
Genel Başkan Yardımcısı Sevgi Kılıç, Spor Kurulu Başkanı Demirhan Şerefhan ve yönetimi, CHP lideri Özel’i ziyaret etti.
CHP’nin Spor Kurulu yönetimi şöyle şekillendi:
Demirhan Şerefhan - Spor Kurulu Başkanı
Bericesu Mert Kaya - Yönetim Kurulu Üyesi
Murat Ataman - Yönetim Kurulu Üyesi
Duygu Karslıoğlu - Yönetim Kurulu Üyesi
Merve Demircan - Yönetim Kurulu Üyesi
Turan Erdoğan - Yönetim Kurulu Üyesi
Yıldıray Yoldar - Yönetim Kurulu Üyesi
Osman Buldan - Yönetim Kurulu Üyesi
Hüseyin Çakmak - Yönetim Kurulu Üyesi
Ferhat Öz - Yönetim Kurulu Üyesi
Kemal Özdönmez - Yönetim Kurulu Üyesi
Gülberk Gültekin Salman - Yönetim Kurulu Üyesi
Su Erbaş - Yönetim Kurulu Üyesi
Selin Bülbül - Yönetim Kurulu Üyesi
Mustafa Yavuz - Yönetim Kurulu Üyesi
Ozan Yiğit - Yönetim Kurulu Üyesi