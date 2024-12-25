CHP'de Yeni Spor Kurulu Görevine Başladı: Özel'i Ziyaret Ettiler

CHP’de Spor Kurulu Başkanlığı görevine Demirhan Şerefhan’ın getirildiği bildirildi. Şerefhan ve yeni yönetiminin Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sevgi Kılıç ile birlikte partinin spor politikalarına katkı sağlayacağı öğrenildi.

Kılıç’ın önerisine CHP Genel Başkanı Özgür Özel’den onay çıktı. Şerefhan başkanlığında göreve başlayan yeni yönetimde spor hukukçuları, spor ekonomistleri, spor yöneticileri, akademisyenler, AB projeleri uzmanları ve milli sporcular yer aldı. CHP Spor Kurulu’nun, Türkiye’de sporun sorunlarına çözüm üretmek ve daha çok insanın sporla tanışmasını sağlamak için çalışmalar yapacağı bildirildi.

YENİ YÖNETİM GENEL BAŞKANI ZİYARET ETTİ

Genel Başkan Yardımcısı Sevgi Kılıç, Spor Kurulu Başkanı Demirhan Şerefhan ve yönetimi, CHP lideri Özel’i ziyaret etti.

CHP’nin Spor Kurulu yönetimi şöyle şekillendi:

Demirhan Şerefhan - Spor Kurulu Başkanı

Bericesu Mert Kaya - Yönetim Kurulu Üyesi

Murat Ataman - Yönetim Kurulu Üyesi

Duygu Karslıoğlu - Yönetim Kurulu Üyesi

Merve Demircan - Yönetim Kurulu Üyesi

Turan Erdoğan - Yönetim Kurulu Üyesi

Yıldıray Yoldar - Yönetim Kurulu Üyesi

Osman Buldan - Yönetim Kurulu Üyesi

Hüseyin Çakmak - Yönetim Kurulu Üyesi

Ferhat Öz - Yönetim Kurulu Üyesi

Kemal Özdönmez - Yönetim Kurulu Üyesi

Gülberk Gültekin Salman - Yönetim Kurulu Üyesi

Su Erbaş - Yönetim Kurulu Üyesi

Selin Bülbül - Yönetim Kurulu Üyesi

Mustafa Yavuz - Yönetim Kurulu Üyesi

Ozan Yiğit - Yönetim Kurulu Üyesi