Hüseyin Baş'a 'Cumhurbaşkanı'na Hakaret' Soruşturması

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği gerekçesiyle Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş hakkında re’sen soruşturma başlatıldı.

Hüseyin Baş'a 'Cumhurbaşkanı'na Hakaret' Soruşturması

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş hakkında, partisinin toplantısında kullandığı sözler nedeniyle "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçundan resen soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Baş'ın 22 Aralık'ta partisinin toplantısında yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı hitabı ve sarf ettiği sözlerde hakaret olduğu belirtildi. Açıklamada, Baş hakkında "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçundan resen soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

HÜSEYİN BAŞ NE DEMİŞTİ?

BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, Trabzon'da yaptığı konuşmada, "Suriye'ye demokrasi getireceklermiş. Oğlum sen önce kendi ülkene getir demokrasiyi. Dokuz tane genç İsrail'le ticaret yapıyorsun diye seni protesto etti diye tutukladın. Sen demokrasiyi önce kendi ülkene getir" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: Haber Merkezi

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