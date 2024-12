Yeni Grup İçin Temaslar Hızlandı: Başka İstifalar Yolda mı?

Ünsal Ergel/ANKARA

Saadet Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan, Meclis Saadet Grubu’nun Mustafa Nedim Yamalı’nın istifasıyla düşmesinin ardından “Normal şartlarda bizim arzumuz, bugüne kadarki görüşmelerimiz ve süreç, önce DEVA, Gelecek, Saadet üçlü olarak grubu sürdürmek. Bunun dışında da grup dışındaki başka milletvekilleriyle de başka kitlelerle de temaslarımız var. Hedefimiz, mesele grubu korumak değil, grubu büyütmek” dedi.

'DAHA GÜÇLÜ DÖNECEĞİZ'

Yamalı’nın yarın grup toplantısında AK Parti Grup toplantısında rozet takacağı iddia edilirken, Gelecek Partisi’nden birkaç ismin daha istifa ederek AK Parti’ye geçeceği öne sürüldü. Bu gelişmeler yaşanırken, Saadet Grubu’nda ise yeni grubu kurmak için çalışmalar devam ediyor.

Saadet Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya konuya ilişkin sorulara, “Evet grup düştü ancak çok daha güçlü döneceğiz” dedi. Kaya, “DEVA Partisi’ni mi kastediyorsunuz?” sorusuna da gülümseyerek, “Sabırlı olun arkadaşlar, görüşmeler kısa sürede tamamlanacak” sözleriyle cevap verdi.

'BİZİ SUSTURMAK İSTİYORLAR'

Saadet Partisi Hatay Milletvekili ve Genel İdare Kurulu Üyesi Necmettin Çalışkan, Meclis kulisinde gazetecilerin sorularını cevapladı.

Suriye’de son yaşanan gelişmelere dikkat çeken Çalışkan, “Saadet Partisini susturmak istiyorlar. İsrail Şam’ı işgal etti, Rusya’nın boşalttığı yerleri teslim aldı. Devlet yönetimi çocuk oyuncağı değil. Bugün Türkiye’deki iç kamuoyuna mesaj vermek üzerine bir siyaset hakim. Biliyorlar ki Suriye’de yaldızlar düşecek, foya meydana çıkacak, foya meydana çıkmadan önce Saadet’i susturmak üzere girişim içindeler” dedi.

BAŞKA İSTİFA OLABİLİR Mİ?

Gazetecilerin yaşanan süreçte başka milletvekilinin istifa etmesinin söz konusu olup olmadığı sorusuna “Bazı isimler söz konusu olabilir. Henüz bize bilgi olarak ulaşmış bir isim yok” şeklinde cevaplayan Çalışkan, “Gelecek Partisi gruptan çıkacak mı” sorusuna ise şöyle cevap verdi:

“Normal şartlarda bizim arzumuz, bugüne kadarki görüşmelerimiz ve süreç, önce DEVA, Gelecek, Saadet üçlü olarak grubu sürdürmek. Bunun dışında da grup dışındaki başka milletvekilleriyle de başka kitlelerle de temaslarımız var. Hedefimiz, mesele grubu korumak değil, grubu büyütmek. Mesele 2028 seçimlerine gitmeden önce masada söz sahibi olabilecek üçüncü alternatif bir oluşum olarak söz sahibi olabilecek bir yapı tesisi içinde olmak. Buradaki hadise de sadece bir milletvekilinin alınması değil Saadet Partisi'nin Türkiye'de üçüncü yolun oluşmasına gidecek yolu kapatmak.

Saadet Partisi geçmişinden bugüne kadar her dönemde her kesimle iş birliğine açık bir partisi olmuştur. Dolayısıyla da biz sağ veya sol, şu görüşten, bu görüşten demeden her kesimle de işinizi yapabilen bir partiyiz. Bugün de Gelecek Partisi yelpazede yer alan bir siyasi parti olarak görüş ayrılıklarımız olması çok normaldir. Eğer aynı şeylere katılıyor olsaydık tek parti olurduk. Tek parti olma gibi bir pozisyonumuz olmadı. Bizim meselemiz Türkiye’ye üçüncü yol olabilecek alternatif bir blok oluşturma çabası. Bunun da yol alacağını düşünüyorum.

'BİZE TAHAMMÜLLERİ YOK'

DEVA Partisi’nin Yamalı’nın istifasına ilişkin tepkisinin sorulması üzerine Çalışkan, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Şu anda onlarla müzakerelerimiz var. Kendileri zannediyorum bir iki gün içinde açıklama yaparlar. Saadet Partisi her kesimle, hem DEVA ile hem başka partilerle görüşmekten çekinmez. Ama burada trajik olan taraf, Saadet Partisi’nin 20 kişiyle bile Meclis’te temsil edilmesine, 9 milletvekili olan saadet partisine cumhur ittifakının tahammül edemiyor oluşudur. Normalde madem parti ülkenin milli ve manevi değerlerini savunan, maddi ve manevi kalkınması için mücadele ediyorsa Saadetin önünü kapatmak saadetin sesine kulak vermesi gerekenlerin Saadet’i baskılamaya çalışması da ülkenin geldiği yeni dönem açısından trafik sonumuzu gösterir.”

6 İSİM AK PARTİ TABANINDAN GELİYORDU

Bu arada milletvekili sayısı 9’a düşen Gelecek Partisi’nde AK Parti tabanından gelen isimler de konuşulmaya başlandı. AK Parti’nin eski Başbakanı Ahmet Davutoğlu’nun dışında, bugün Gelecek Partisi’nden istifa eden Mustafa Nedim Yamalı, AK Parti’nin eski Ankara İl Başkanıydı. Halen Gelecek Partisi’nin İstanbul Milletvekili olan Selim Temurci, AK Parti’nin eski İstanbul İl Başkanı olarak görev yaptı. AK Parti eski Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ ise şu anda Muğla Milletvekili, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Saadet Partisi Grup Başkanvekili olarak görev yapıyor. Daha önce Emine Erdoğan’ın özel kalem müdürü olan Sema Silkin Ün’de son seçimlerde Gelecek Partisi’nin Denizli Milletvekili olmuştu. Halen Saadet Partisi Grup Başkanvekili olan İstanbul Milletvekili İsa Mesih Şahin’de bir dönem AK Parti Kadıköy ilçe başkanlığını yapmıştı. Halen Gelecek Partisi İzmir Milletvekili olan Mustafa Bilici de daha önce AK Parti Van Milletvekiliydi.

