Ankara'da Can Pazarı! Servis Aracı ile Otomobil Çarpıştı: Ölü ve Yaralılar Var
Ankara'da servis aracı ile otomobilin çarpışması kaza meydana geldi. Feci kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 1'i ağır 10 kişi yaralandı. Hayatını kaybeden kişinin kimlik tespit çalışmalarının devam ettiği aktarıldı.
Ankara'nın Sincan ilçesi Polatlar mevkiinde bir servis aracı ile otomobil çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.
1 ÖLÜ, 10 YARALI
Kazada 1 kişinin hayatını kaybettiği belirlenirken 1'i ağır toplam 10 kişinin yaralandığı belirtildi. Olayla ilgili incelemelerin devam ettiği öğrenilirken, ölen kişinin kimlik tespit çalışmalarının devam ettiği aktarıldı.
Kaynak: İHA
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