Filistinli Öğrenciler Birliği'nden Özgür Özel'e Ziyaret

Filistinli Öğrenciler Birliği Başkanı Yusuf Barakat ile Muhammed Hattab, TBMM'de CHP lideri Özgür Özel'i ziyaret etti. Barakat ve Hattab Filistin'in efsane lideri Yasser Arafat'ın kullandığı kefiyeyi Özel'e hediye etti.

Filistinli Öğrenciler Birliği'nden Özgür Özel'e Ziyaret

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM'de Filistinli Öğrenciler Birliği Başkanı Yusuf Barakat ile Muhammed Hattab'ın ziyarete geldiği kareleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Filistinli Öğrenciler Birliği'nden Özgür Özel'e Ziyaret - Resim : 1

Ziyarette Özgür Özel'e Filistin'in efsane lideri Yasser Arafat'ın kullandığı kefiye hediye edildi.

Filistinli Öğrenciler Birliği'nden Özgür Özel'e Ziyaret - Resim : 2

Özel'in paylaşımı şu şekilde:

"Bugün TBMM'de ziyaretime gelen Filistinli Öğrenciler Birliği Başkanı Yusuf Barakat ile Muhammed Hattab tarafıma Filistin'in efsane lideri Yasser Arafat'ın kullandığı kefiyeyi hediye etti. Filistinli gençler adına verilen bu hediyeyi almaktan büyük gurur duyuyorum. 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devleti kurulana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz."

Özgür Özel: ‘Esad Tek Adamdı, Ben Tek Adamlara Karşıyım’Özgür Özel: ‘Esad Tek Adamdı, Ben Tek Adamlara Karşıyım’Siyaset

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Özgür Özel Filistin TBMM CHP
Ankara'da Can Pazarı! Servis Aracı ile Otomobil Çarpıştı: Ölü ve Yaralılar Var Başkentte Feci Kaza! Ölü ve Yaralılar Var
Çift Butonlu Sifonlar Meğer Bunun İçin İcat Edilmiş! Çoğu Kişi İlk Defa Öğrenecek Çift Butonlu Sifonlar Meğer Bunun İçin İcat Edilmiş! Çoğu Kişi İlk Defa Öğrenecek
Kireçlenme ve Ödemi Hemen Yok Ediyor! Kınanın İçine 1 Damla Bile Atmak Yetiyor Kireçlenme ve Ödemi Hemen Yok Ediyor! Kınanın İçine 1 Damla Bile Atmak Yetiyor
Sağlık Bakanı Memişoğlu, Suriye Sağlık Bakanı ile Görüştü Sağlık Bakanı Memişoğlu, Suriye Sağlık Bakanı ile Görüştü