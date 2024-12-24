Filistinli Öğrenciler Birliği'nden Özgür Özel'e Ziyaret

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM'de Filistinli Öğrenciler Birliği Başkanı Yusuf Barakat ile Muhammed Hattab'ın ziyarete geldiği kareleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Ziyarette Özgür Özel'e Filistin'in efsane lideri Yasser Arafat'ın kullandığı kefiye hediye edildi.

Özel'in paylaşımı şu şekilde:

"Bugün TBMM'de ziyaretime gelen Filistinli Öğrenciler Birliği Başkanı Yusuf Barakat ile Muhammed Hattab tarafıma Filistin'in efsane lideri Yasser Arafat'ın kullandığı kefiyeyi hediye etti. Filistinli gençler adına verilen bu hediyeyi almaktan büyük gurur duyuyorum. 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devleti kurulana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz."

Bugün TBMM'de ziyaretime gelen Filistinli Öğrenciler Birliği Başkanı Yusuf Barakat ile Muhammed Hattab tarafıma Filistin'in efsane lideri Yasser Arafat'ın kullandığı kefiyeyi hediye etti.



Filistinli gençler adına verilen bu hediyeyi almaktan büyük gurur duyuyorum.



1967… pic.twitter.com/0aZCDkO46t — Özgür Özel (@eczozgurozel) December 24, 2024

Kaynak: Haber Merkezi