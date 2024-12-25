Yeni Asgari Ücret Sonrası Bankalar Faizleri Peş Peşe Güncelledi: 100 Bin Liranın Geri Ödemesi Değişti
Türkiye'de asgari ücretin açıklanmasıyla birlikte, bankaların vatandaşlara sunduğu kredi faiz oranlarında da dikkat çeken değişiklikler meydana geldi.
Kaynak: Haber Merkezi
Asgari ücretin 22 bin 104 lira olarak açıklanmasının sonrasında bankaların faiz oranlarında da değişiklik yaşanmaya başladı. Örneğin, 50 bin TL'lik bir kredi için 12 ay vadede yüzde 2,99 olan kampanyalı en düşük faiz oranı, 24 ay vadede yüzde 3,66'ya yükseliyor.
Son haftalarda faiz oranlarının yüksek seyretmesine rağmen, Türkiye'de kredi hacminde kayda değer bir artış gözlemleniyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, 6 Aralık haftasında 1 trilyon 950 milyar TL olan tüketici kredilerinin toplam büyüklüğü, 13 Aralık haftasında 1 trilyon 978 milyar TL'ye ulaştı. Bu da bir haftada tüketici kredilerinde 28 milyar TL'lik bir artış olduğunu gösteriyor.
İHTİYAÇ KREDİLERİNE TALEP YOĞUN
Bu dönemde özellikle ihtiyaç kredilerine olan talep artmış durumda. Tüketici kredileri içinde ihtiyaç kredilerinin payı yüzde 70'e yaklaşmış durumda. 13 Aralık itibarıyla ihtiyaç kredilerinin büyüklüğü 1 trilyon 399 milyar TL'ye ulaşmış bulunuyor.
GÖZLER FAİZ KARARINDA
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bu hafta perşembe günü açıklayacağı faiz kararıyla piyasalarda büyük bir beklenti oluşturdu. Tüketiciler, faiz oranlarının nasıl değişeceğini merakla beklerken, bankaların sunduğu ihtiyaç kredileri için faiz oranlarında da çeşitlilik gözlemleniyor.
50 BİN TL VE 100 BİN TL’NİN GERİ ÖDEMESİ DEĞİŞTİ
50 Bin TL Kredi Geri Ödemesi: 24 ay vadede 50 bin TL kredi çekmek isteyenler için en düşük faiz oranı yüzde 3,66 olarak belirlendi. Bu kredinin aylık taksiti 3 bin 538 TL olurken, toplam geri ödeme 84 bin 929 TL'ye ulaşıyor.
100 Bin TL Kredi Geri Ödemesi: 100 bin TL için 12 ay vadede en düşük faiz oranı yüzde 3,66 iken, aylık taksit 11 bin 129 TL'ye çıkıyor ve toplam geri ödeme 133 bin 548 TL oluyor. 24 ay vadede ise faiz oranı yine yüzde 3,66; aylık taksit 7 bin 077 TL ve toplam geri ödeme 169 bin 858 TL'ye yükseliyor.