Yeni Asgari Ücret Sonrası Bankalar Faizleri Peş Peşe Güncelledi: 100 Bin Liranın Geri Ödemesi Değişti

Asgari ücretin 22 bin 104 lira olarak açıklanmasının sonrasında bankaların faiz oranlarında da değişiklik yaşanmaya başladı. Örneğin, 50 bin TL'lik bir kredi için 12 ay vadede yüzde 2,99 olan kampanyalı en düşük faiz oranı, 24 ay vadede yüzde 3,66'ya yükseliyor.

Son haftalarda faiz oranlarının yüksek seyretmesine rağmen, Türkiye'de kredi hacminde kayda değer bir artış gözlemleniyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, 6 Aralık haftasında 1 trilyon 950 milyar TL olan tüketici kredilerinin toplam büyüklüğü, 13 Aralık haftasında 1 trilyon 978 milyar TL'ye ulaştı. Bu da bir haftada tüketici kredilerinde 28 milyar TL'lik bir artış olduğunu gösteriyor.