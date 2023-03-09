Depremde can kaybı bilmecesi: İYİ Partili Çıray Fuat Oktay'a sordu

İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a, “Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden vatandaşların toplam sayısı nedir? Depremde yaralanan vatandaşlarımızın toplam sayısı nedir?" diye sordu.

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Depremde can kaybı bilmecesi: İYİ Partili Çıray Fuat Oktay'a sordu

İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlere ilişkin, Fuat Oktay’ın yanıtlaması istemiyle TBMM’ye soru önergesi verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın son kabine toplantısı sonrası, depremde hayatını kaybedenlerin sayısını 46 bin 104 olarak açıkladığını hatırlatan Çıray, Erdoğan’ın yaralıların toplam sayısına ilişkin bilgi vermediğini ifade etti.

Depremden etkilenen 11 ilde yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı bina sayısının 230 bini, bu binalardaki bağımsız bölüm sayısının 645 bini bulduğunun belirten Çıray, “Resmi açıklamalarda belirtilen ağır hasarlı bina sayısı verileri, hayatını kaybeden vatandaşlarımızın açıklanan toplam sayısı arasında sanki bir oransızlık olduğunu düşündürmektedir” değerlendirmesini yaptı.

"CENAZELERİNE ULAŞILAMAYAN KAÇ VATANDAŞIMIZ VAR"

Aytun Çıray, Fuat Oktay’a şu soruları yöneltti:

“Depremlerde hayatını kaybeden vatandaşların toplam sayısı nedir?

Depremde yaralanan vatandaşlarımızın toplam sayısı nedir? Yaralananlar arasında vücut bütünlüğünü kaybeden vatandaşlarımızın toplam sayısı nedir?

Şu ana kadar deprem bölgesindeki illerden göç etmek zorunda kalmış vatandaşlarımızın toplam sayısı ve bu toplam sayının illere göre dağılımı nedir?   

Cenazelerine ulaşılamayan kaç vatandaşımız var?”

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