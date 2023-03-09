Tutuklu 16 gazeteci: 9 ay geçti, hala iddianame hazırlanmadı!

Diyarbakır'da 8 Haziran’da düzenlenen operasyonda 20’si gazeteci 22 kişi gözaltına alındı. Operasyonda gazetecilerin evleriyle birlikte çalıştıkları Pel, Piya ve Ari isimli yapım şirketleri ile JINNEWS bürosunda da arama yapıldı. Piya ve Ari Yapım’da 30 günü aşkın süre “arama” adı altında polis ablukası sürdü, çalışanlarının dahi binaya girmesine izin verilmedi. 8 gün süren gözaltının ardından Diyarbakır Adliyesi’ne çıkartılan gazetecilerden 16’sı tutuklandı.

Dicle Fırat Gazeteciler Derneği Eşbaşkanı Serdar Altan, JINNEWS Müdürü Safiye Alagaş, Mezopotamya Ajansı editörü Aziz Oruç, Xwebûn Yazıişleri Müdürü Mehmet Ali Ertaş ile gazeteciler Zeynel Abidin Bulut, Ömer Çelik, Mazlum Doğan Güler, İbrahim Koyuncu, Neşe Toprak, Elif Üngür, Abdurrahman Öncü, Suat Doğuhan, Remziye Temel, Ramazan Geciken, Lezgin Akdeniz ve Mehmet Şahin’in tutukluluğunun üzerinden 9 ay geçmesine rağmen henüz iddianameleri çıkmadı.

SAVCININ GEREKÇESİ

Mezopotamya Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, gazetecilerin avukatı Resul Temur, konuya ilişkin görüştüğü savcının “Dijital materyaller çok fazla onların dökümünün yapılması lazım” dediğini belirtti. Savcı materyallerin dökümünün ise depremde hasar gören Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü’nün yeni bir yere taşınması ardından tamamlanacağını belirtti

BAŞSAVCI'DAN DA AYNI GEREKÇE

Diyarbakır Baro Başkanı Nahit Eren de gazetecilerin soruşturmasının tamamlanmasına ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı ile görüştü. Başsavcı, iddianamenin hazır olmamasına “Dijital doküman çok fazla, elimizden bir şey gelmiyor” gerekçesini gösterdi.