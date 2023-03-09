Depremzede 20 çocuk... Savcı dosyayı kapattı, sorular yanıtsız kaldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, depremde anne babalarını kaybeden çocukların bakım ve gözetiminin bakanlık tarafından sağlanacağını söylemişti. İstanbul’da en az 20 çocuğun Beykoz Serkent sitesindeki evlere yerleştirildiği bir yurttaşın ihbarı sonucu ortaya çıkmıştı.

İhbarın ardından Çağdaş Hukukçular Derneği ile birlikte Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği suç duyurusunda bulunmuştu. İhbar üzerine, polis görgü tanıklarını dinlemişti.

Halk TV’den Fırat Fıstık’ın haberine göre; Çocukları evlere yerleştiren, organizasyonu yapan ise bakanlık değil, iktidara yakınlığıyla bilinen İHH İnsani Yardım Vakfı’ydı.

DEPREMZEDE ÇOCUKLARLA İLGİLİ SORULAR HAVADA KALDI

İHH tarafından bilgilerin asılsız olduğu öne sürüldü ve villaların vakfa ait olmadığı savunuldu. İhbarlar ve suç duyurularına rağmen savcı dosyayı kapatma kararı aldı.

Depremzede çocuklarla ilgili sorular havada kalmış oldu. Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği’nin suç duyurusunda dinlenmesi talep edilen tanıklar dahi dinlenmedi. Dernek, soruşturmanın kapanma kararına itiraz etti. Çağdaş Hukukçular Derneği’nin suç duyurusuna dair verilen takipsizlik kararı örnek gösterildi. Böylelikle soruşturma tamamen kapanmış oldu.