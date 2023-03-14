Deprem bölgesinde bayrakları toplatan Soylu, yine Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı!

CHP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Hatay ziyareti öncesi belediyenin astığı Türk bayraklarını toplatan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yine Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı. Soylu, "Deprem bölgesinde yalan üzerinden siyaset yapılırsa Allah adama hesabını sorar" dedi.

Son Güncelleme:
><

GERÇEK GÜNDEM

CHP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün depremin en çok etkilediği şehirlerden Hatay'a gitti.

Kılıçdaroğlu'nun Hatay ziyareti öncesi Gerçek Gündem'in ortaya bilgiye göre, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Vali Doğan'ı arayarak belediyenin yaptığı düzenlemelere müdahale etme talimatı verdi. Bu talimatın ardından Kılıçdaroğlu'nun geleceği bölgedeki, Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin astığı Türk bayrakları da dahil bütün bayraklar ve pankartlar indirildi.

"NE GÜNLERE KALDIK"

Türk bayrağının indirilmesinin ardından Hatay'da düzenlediği basın toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu, "Hatay Büyükşehir Belediyesi, mezarlığa Türk bayrağı ve Hatay Büyükşehir Belediyesi bayraklarını asmış. Ankara'dan talimat gelmiş, 'Bayrakları indirin' diye. Bunu öğrenmek benim vicdanımda derin yaralar açtı. Bir bakan telefon edecek, indirecekler bayrakları. Ne günlere kaldık..." dedi.

SOYLU, YİNE KILIÇDAROĞLU'NU HEDEF ALDI

Hatay'da yaptığı açıklama ile yine Kılçdaroğlu'nu hedef alan Soylu, "Eğer Kılıçdaroğlu gelecek diye mezarlık büyükşehir flamalarıyla süsleniyorsa bu ayıp bir şeydir. Deprem bölgesinde yalan üzerinden siyaset yapılırsa Allah adama hesabını sorar" dedi.

Deprem bölgesinde Kılıçdaroğlu paniği: Vali, Soylu'nun talimatıyla belediyenin astığı bayrakları indirttiDeprem bölgesinde Kılıçdaroğlu paniği: Vali, Soylu'nun talimatıyla belediyenin astığı bayrakları indirttiSiyaset

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Kemal Kılıçdaroğlu Süleyman Soylu CHP
Son Güncelleme:
Bir zamanlar çok popülerdi. Necati Şaşmaz'ın son hali şaşırttı Bir zamanlar çok popülerdi. Necati Şaşmaz'ın son hali şaşırttı
AKP'den Memleket Partisi'ne ittifak daveti: Adam yine kazanacak AKP'den Memleket Partisi'ne ittifak daveti
Ramazan pidesinin kolay tarifi. Dışarıdan almaya hiç gerek yok Ramazan pidesinin kolay tarifi. Dışarıdan almaya hiç gerek yok
Kılıçdaroğlu'nun HDP ile görüşme kararına ilişkin İYİ Parti'den açıklama Kılıçdaroğlu'nun HDP ile görüşme kararına ilişkin İYİ Parti'den açıklama
ÇOK OKUNANLAR
2023'te yapılan son anketler: İşte bu pazar seçim olsa partilerin oy oranları 2023'te yapılan son anketler: İşte bu pazar seçim olsa partilerin oy oranları
Turnayı gözünden vuracak 3 burç belli oldu: Paralarını koyacak yer bulamayacaklar Turnayı gözünden vuracak 3 burç belli oldu: Paralarını koyacak yer bulamayacaklar
Aksoy Araştırma Şirketi'nin kurucusu Ertan Aksoy açıkladı: Seçmen kararını verdi! Aksoy Araştırma Şirketi'nin kurucusu Ertan Aksoy açıkladı: Seçmen kararını verdi!
Böyle anket sonucu daha önce görülmedi: 'Bildiğin hezimet, olmaz demeyin' Böyle anket sonucu daha önce görülmedi: 'Bildiğin hezimet, olmaz demeyin'
İş Bankası Mart ayı emekli promosyon rakamlarını güncelledi İş Bankası Mart ayı emekli promosyon rakamlarını güncelledi