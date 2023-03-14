Deprem bölgesinde bayrakları toplatan Soylu, yine Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı!

GERÇEK GÜNDEM

CHP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün depremin en çok etkilediği şehirlerden Hatay'a gitti.

Kılıçdaroğlu'nun Hatay ziyareti öncesi Gerçek Gündem'in ortaya bilgiye göre, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Vali Doğan'ı arayarak belediyenin yaptığı düzenlemelere müdahale etme talimatı verdi. Bu talimatın ardından Kılıçdaroğlu'nun geleceği bölgedeki, Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin astığı Türk bayrakları da dahil bütün bayraklar ve pankartlar indirildi.

"NE GÜNLERE KALDIK"

Türk bayrağının indirilmesinin ardından Hatay'da düzenlediği basın toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu, "Hatay Büyükşehir Belediyesi, mezarlığa Türk bayrağı ve Hatay Büyükşehir Belediyesi bayraklarını asmış. Ankara'dan talimat gelmiş, 'Bayrakları indirin' diye. Bunu öğrenmek benim vicdanımda derin yaralar açtı. Bir bakan telefon edecek, indirecekler bayrakları. Ne günlere kaldık..." dedi.

SOYLU, YİNE KILIÇDAROĞLU'NU HEDEF ALDI

Hatay'da yaptığı açıklama ile yine Kılçdaroğlu'nu hedef alan Soylu, "Eğer Kılıçdaroğlu gelecek diye mezarlık büyükşehir flamalarıyla süsleniyorsa bu ayıp bir şeydir. Deprem bölgesinde yalan üzerinden siyaset yapılırsa Allah adama hesabını sorar" dedi.

Kaynak: Gerçek Gündem